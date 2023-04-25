T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından paylaşılan bilgilere göre, deprem sonrasında gerçekleştirilen psikososyal destek çalışmalarında şu ana kadar şu sonuçlara ulaşılmıştır:

Afet bölgesinde: 4.808 personel ile 1.710.009 psikososyal destek görüşmesi gerçekleştirildi.

Afet bölgesi dışında: 5.213 personel ile 692.081 psikososyal destek görüşmesi gerçekleştirildi.

ALO 183 hattında: 15 personel ile 1.017 psikososyal destek görüşmesi gerçekleştirildi.

Toplamda, 10.036 personel ile 2.403.107 psikososyal destek görüşmesi yapılmıştır. Bu çalışmalar, deprem ve afet mağdurlarının yaşadığı travma ve zorluklarla başa çıkabilmesi için gerekli psikososyal desteği sağlamayı amaçlamaktadır.

YENİGÜN HABER MERKEZİ