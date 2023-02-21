Cumhuriyet tarihinin en büyük felaketi olan deprem tüm Türkiye'yi yasa boğarken, depremin ardından normalleşme sürecine hızla giren Subaşı yaptığı paylaşımlarla tüm takipçilerini epeyi kızdırdı.

Takipçi Sayısı Aniden Düştü

Mısırlı sevgilisi ve kızı Melisa ile tatil ve tiyatroya gittiği fotoğraflarını paylaşan Subaşı’nın 3.3 milyon olan takipçisi bu paylaşımlardan sonra 2.9 milyona düştü.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi

Fotoğraf: Instagram