Cumhuriyet tarihinin en büyük felaketi olan deprem tüm Türkiye'yi yasa boğarken, depremin ardından normalleşme sürecine hızla giren Subaşı yaptığı paylaşımlarla tüm takipçilerini epeyi kızdırdı.
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Takipçi Sayısı Aniden Düştü
Mısırlı sevgilisi ve kızı Melisa ile tatil ve tiyatroya gittiği fotoğraflarını paylaşan Subaşı’nın 3.3 milyon olan takipçisi bu paylaşımlardan sonra 2.9 milyona düştü.
Kaynak: Yenigün Haber Merkezi
Fotoğraf: Instagram