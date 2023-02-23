Sabri Ülker Vakfı tarafından üçüncüsü 2 Mart günü düzenlenecek olan Uluslararası Beslenme, Sağlık Okuryazarlığı ve Eğitim Konferansı, yaşanan deprem felaketi sonrasında insanların iyileşme ve travmalarla baş etme süreçleri hakkında uzman görüşlerine yer verecek.

Deprem sonrası yaraların sarılmasına destek olmak amacıyla “Eğitim, Sağlık ve Beslenmede Doğal Afetler Sonrası İyileşme ve Yeniden Uyum” temasını gündeme taşıyacak olan konferans online olarak düzenlenecek.

Alanında uzman akademisyenlerin, deprem gibi doğal afetler sonrasında toplumsal ve bireysel olarak yaşama yeniden uyumlanmanın yöntemlerini paylaşacakları konferansta; afet durumlarında beslenme, sağlıklı diyetler oluşturma, medyanın rolü, güvenli okullar ve eğitimin sürdürülebilirliği, ruh sağlığının korunması gibi konular tartışılacak.

Uzmanlardan deprem sonrası destek süreçleri

Online olarak düzenlenecek olan konferansın konuşmacıları arasında; Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nden Prof. Dr. Hünkar Korkmaz, Acıbadem Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Başkanı Prof. Murat Baş, Hacettepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Mustafa Öztürk, Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Uygulamalı Psikoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Ece Varlık Özsöy, California-Irvine Üniversitesi’nden Halk Sağlığı Programı DTEI Pedagoji Üyesi Dr. Georgia Halkia, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Pınar Sökülmez Kaya’nın yanı sıra, Arizona Üniversitesi Eğitim Teknolojisi Uygulamalı Bilgi İşlem Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Betül Czerkawski yer alacak.

Ayrıca Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Arş. Gör. Ahmet Metin’in moderatörlüğünde gerçekleşecek “Afet durumlarında insan psikolojisi: Travmayı anlamak” panelinde; İstanbul Kent Üniversitesi Öğretim Üyesi Psikiyatr Prof. Dr. Mehmet Zihni Sungur ve Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Arş. Gör. Eyüp Sabır Erbiçer katılımcı olacak.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi