Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu bilgilere yer verdi: "Depremin ardından bugüne kadar,

💢 Afet bölgesinde 4.808 personel ile 1.631.735,

💢 Afet bölgesi dışında 5.213 personel ile 683.939,

💢 ALO 183 hattımızda 15 personel ile 993,

olmak üzere toplam 10.036 personel ile 2.316.667 psikososyal destek görüşmesi yapıldı."

Bu destek görüşmeleri sayesinde, deprem sonrası yaşanan travma ve stresle baş etmeye çalışan vatandaşlar, psikososyal destek hizmetlerinden yararlanarak duygusal ve zihinsel sağlıklarını koruyabiliyor. Ayrıca, bu hizmetler sayesinde depremzedelerin yaşadıkları zorluklara uyum sağlama süreci hızlandırılıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, deprem gibi doğal afetlerin ardından vatandaşların ihtiyaç duyduğu desteği sağlamaya devam ederek, toplumun direncini artırmayı hedefliyor.

YENİGÜN HABER MERKEZİ