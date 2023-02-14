6 Şubat 2023 Depremi
Kahramanmaraş’ı değil,
İSTANBUL’u da vurabilirdi…
Bu, sadece İstanbul’u değil,
Hiç şüpheniz olmasın,
Türkiye EKONOMİSİNİ de
Çökertirdi…
Hem de ne çökertmek(!)
MARMARA Bölgesi’nin 70%’i
Olmak üzere, Türkiye’nin
Takriben 60%’ı
DASK koruması altında…
Ama bu, “ekonominin de
Çökeceği ve 50 ila 60 sene
Geriye gideceğimiz” şeklindeki
Tezi çürütmeye yetmiyor(!)
DASK zorunlu bir sigorta…
Ancak görünen o ki
Çeşitli sebeplerden dolayı
Yeterli değil…
(Bu noktada SİGORTACILIK
Disiplinine özgü, çeşitli
Detaylar var…)
DASK’a ilave olarak mutlaka,
Ayrıca KONUT SİGORTASI da
Yaptırmak gerekiyor…
Ancak layıkıyla SİGORTALANARAK
Ekonominin de çökmesine
Mani olabiliriz…
Bunun bilincinde olmak
Zorundayız…
Kendinizi, en azından
Ekonomik açıdan
Tam GÜVENCEYE almak
İstiyorsanız,
Mutlaka ve mutlaka,
Bir uzman SİGORTACI ile
Durumunuzu müzakere etmenizi
Ehemmiyetle öneririz…
www.canustel.com.tr