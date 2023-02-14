6 Şubat 2023 Depremi

Kahramanmaraş’ı değil,

İSTANBUL’u da vurabilirdi…

Bu, sadece İstanbul’u değil,

Hiç şüpheniz olmasın,

Türkiye EKONOMİSİNİ de

Çökertirdi…

Hem de ne çökertmek(!)

MARMARA Bölgesi’nin 70%’i

Olmak üzere, Türkiye’nin

Takriben 60%’ı

DASK koruması altında…

Ama bu, “ekonominin de

Çökeceği ve 50 ila 60 sene

Geriye gideceğimiz” şeklindeki

Tezi çürütmeye yetmiyor(!)

DASK zorunlu bir sigorta…

Ancak görünen o ki

Çeşitli sebeplerden dolayı

Yeterli değil…

(Bu noktada SİGORTACILIK

Disiplinine özgü, çeşitli

Detaylar var…)

DASK’a ilave olarak mutlaka,

Ayrıca KONUT SİGORTASI da

Yaptırmak gerekiyor…

Ancak layıkıyla SİGORTALANARAK

Ekonominin de çökmesine

Mani olabiliriz…

Bunun bilincinde olmak

Zorundayız…

Kendinizi, en azından

Ekonomik açıdan

Tam GÜVENCEYE almak

İstiyorsanız,

Mutlaka ve mutlaka,

Bir uzman SİGORTACI ile

Durumunuzu müzakere etmenizi

Ehemmiyetle öneririz…

www.canustel.com.tr