Deprem Sonrası Çalışma Hayatı Araştırması’nın sonuçların açıkladı. Araştırma hem çalışan hem de işveren açısından Şubat ayında yaşanan depremin iş dünyasını nasıl etkilediğine dair dikkat çekici veriler ortaya koyuyor. Kariyer Net’in yaptığı araştırmaya göre; çalışanların yüzde 89’u, işverenlerin ise yüzde 92’si deprem endişesi yaşıyor. Araştırmaya katılan her 5 çalışandan biri deprem nedeniyle evini, yaşadığı şehri değiştirdiğini ya da değiştirmeyi düşündüğünü söylüyor.

Deprem kentlerinde oluşan tüm olumsuz koşullara rağmen yıkılmış bir kentte kalmaya devam eden depremzedelerin önündeki en büyük engel ise gidecekleri illerdeki kira fiyatları. Anormal derecede yüksek olan kira fiyatları sadece çalışanı değil, işyerine başka kentlere taşımayı düşünen iş sahiplerinin de korkulu rüyası.

Bu süreçte işverenlere önemli sorumluluklar düştüğünü söyleyen Kariyer.net CEO’su Fatih Uysal, şirketlerin bu zorlu dönemde çalışanlarını daha çok dinlemesi gerektiğine işaret ediyor.

“Deprem Sonrası Çalışma Hayatı” araştırması ile 6 Şubat 2023’te meydana gelen ve 11 ilimizi etkileyen depremlerin çalışma hayatındaki dr5amatik etkilerini ortaya koyuyor. 1262 çalışan ve 1522 insan kaynakları profesyoneli ve şirket yöneticisinin katılımıyla Nisan ayında yapılan araştırma; İstanbul, İzmir gibi deprem riski bulunan illerde endişenin giderek daha büyüdüğünü ortaya çıkardı.

Hazırlanan rapora göre çalışanların yüzde 89’u, deprem korkusu yaşıyor. Deprem endişesinin özellikle kadınlarda ve İstanbul – İzmir‘de yaşayanlarda daha yoğun bir şekilde yaşandığı görülüyor.

Depreme dayanıklı konut konusunda da kent sakinlerinin farklı görüşleri var. Araştırmaya katılanların yüzde 37’si yaşadığı evin depreme dayanıklı olduğunu, yüzde 19’u ise dayanıklı olup olmadığını bilmediğini söylüyor. Araştırmanın ortaya çıkardığı bir başka sosyal gerçek ise çalışanların yüzde 19’u, yani her 5 çalışandan biri deprem nedeniyle evini değiştirdiğini ya da değiştirmeyi düşündüğünü gösteriyor. Ev değiştirenlerin yüzde 59’u aynı ilde başka bir konuta, taşınmış. Yüzde 35’i ise başka bir şehre gittiğini ya da gitmeyi düşündüğünü söylüyor. Ev değiştirmek isteyenleri kabusu ise her geçen gün artış gösteren kira fiyatları. Katılımcıların yüzde 49’u bu nedenle bir yere kıpırdayamadıklarını ve zorunlu olarak kadere rıza gösterdiklerini belirtiyor.

Olası bir deprem sonrası işini ve yaşadığı kenti değiştireceğini söyleyenlerin oranı katılımcıların yüzde 30’u… Bu kişiler çoğunlukla; İstanbul’da yaşayanlar ve 26-35 yaş aralığındaki genç erkekler. İş değiştirmeyi düşünenler, deprem sonrası bakış açılarının değişmesi ile ailelerine daha fazla zaman ayırmak istemelerini ve yaşadıkları şehirde depreme karşı herhangi bir hazırlığın olmamasını gerekçe gösteriyorlar. Araştırmaya katılan çalışanların yüzde 76 gibi büyük çoğunluğu tamamen ofisten çalıştığını belirtiyor. Hibrit, esnek veya uzaktan çalışma modeli uygulayanların oranları yüzde 10’un altında kalıyor. Çalışma modeli buna uygun olması durumunda yaşadığı ili değiştirebileceğini belirtenlerin oranı yüzde 67 olurken, bu oran çoğunlukla İstanbul’da yaşayıp 26-40 yaş aralığında olanlardan oluşuyor. Yaşanan deprem sonrası sivil toplum kuruluşlarına ilgi artarken, çalışanların yüzde 38’i bir STK veya derneğe üye olmayı düşündüğünü belirtiyor.

Deprem sonrası çalışanlarda olumsuz duygu durumları da ağır basıyor. Araştırmaya göre, çalışanların yüzde 50’ye yakını kendini mutsuz, yorgun ve tükenmiş olarak tanımlıyor.

ŞİRKETLERDEN ÇALIŞANA DESTEK

Çalışanların yüzde 47’si çalıştıkları şirketin deprem bölgesi için aksiyon aldığını, yüzde 15’i ise bu konuda bilgisi olmadığını söylüyor. Çalışanların yüzde 60 gibi büyük çoğunluğu, şirketlerinin deprem bölgesi için aldığı aksiyonları yeterli buluyor. Şirketlerinin aksiyonlarını yetersiz bulan çalışanların ise yüzde 70’i bunun nedeni olarak aksiyonların sürdürülebilir olmadığını düşündüklerini belirtiyor.

Araştırmanın İşveren Raporu da şirketlerin deprem sonrasında planlamalarının ne yönde değiştiğini de gözlem altına alıyor. Araştırmaya katılan 1522 İnsan Kaynakları profesyoneli veya şirket yöneticisinin yüzde 43’ü, 100-1000 arası çalışana sahip ve yüzde 55’i İstanbul’da yaşıyor. Başta Üretim/Endüstriyel Ürünler, Otomotiv, Sağlık ve Tekstil olmak üzere farklı sektörlerde faaliyet gösteren yöneticilerin yüzde 83’ü işyerinin daha önceki depremden ve olası deprem endişesinden etkilenmediğini belirtiyor. Bununla beraber, deprem endişesini yaşadığını söyleyenlerin oranı yüzde 92. Yaşanan deprem felaketi sonrası şirketlerin yüzde 76’sı çalışanlarına maddi, yüzde 64’ü ise ayni yardım yaptıklarını, yüzde 27’si de deprem bölgesindeki çalışanlarına destek verdiklerini belirtiyor. .

Çalışanlarına deprem / afet / ilk yardım / psikolojik destek gibi eğitimleri vermiş olan veya vermeyi düşünen şirketler yüzde 70 ile dikkat çekiyor. İşverenlerin yüzde 81’i ise deprem sonrası çalışma modelinde değişiklik yapmadıklarını söylüyor.

Şirketlerin yüzde 84’ü deprem sonrası istihdam planlarında değişikliğe gitmeyecek. Değişiklik planlayan şirketler ise çoğunlukla bu değişikliğin artış yönünde olacağını ifade ediyor. Göç kaynaklı oluşabilecek yetenek kaybının önüne geçmek için ilgili şirketlerin yüzde 27’si daha fazla işe alım ve uzaktan çalışma opsiyonlarını düşünebileceklerini belirtiyor. Buda olası bir deprem sonrasında yeni ve zorunlu istihdam olanaklarının gelişebileceğini belirtiyor. İşvere4nlerin Yüzde 15’i ise çalışanlarını elde tutmak için cazip maaş artışı ya da yan haklar sunabileceğini belirtiyor.

YENİGÜN HABER MERKEZİ