Bakanlığa bağlı TOKİ ve Emlak Konut Genel Müdürlüğü eliyle Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen depremzedeler için geçici barınma alanı çalışmalarının yanı sıra kalıcı konutlar için de süreç başlatıldı.Bu kapsamda, belirlenen yeni alanlarda TOKİ eliyle ilk etapta Kahramanmaraş'ta 45 bin 67, Malatya'da 44 bin 770, Hatay'da 40 bin 426, Adıyaman'da 25 bin 882, Gaziantep'te 18 bin 544, Osmaniye'de 9 bin 550, Diyarbakır'da 6 bin, Elazığ'da 3 bin 750, Şanlıurfa'da 3 bin, Adana'da 2 bin 200 ve Kilis'te 250 konut olmak üzere 199 bin 739 konut inşa edilecek.

Konutlar, merkeze yakın, şehrin sosyolojisine, kültürel yapısına, demografik yapısına ve vatandaşın ihtiyacına göre belirlenen rezerv alanlarda yapılacak.

Zemin artı 3-4 katı geçmeyecek konutlar, balkonlar hariç 105 metrekare brüt, 85 metrekare net, 3 artı 1 olarak planlanıyor.

Köylerde ikamet eden, evleri yıkılan veya acil yıkılacak durumda olan depremzedelere de yöresel mimariye uygun, verandalı, net 93 metrekare 3 artı 1 köy konutları yapılacak.

Bu kapsamda Malatya'da 17 bin 990, Hatay'da 15 bin 59, Kahramanmaraş'ta 13 bin 16, Adıyaman'da 9 bin 896, Gaziantep'te 9 bin 536, Diyarbakır'da 2 bin 927, Şanlıurfa'da 2 bin 81, Kilis'te 1002, Adana'da 701, Elazığ'da 386, 73 bin 972 köy konutu inşa edilecek.

Bakanlıkça mart ve nisan aylarında şehir merkezi ve köylerde 270 bin konutun yapımına başlanması, daha sonra etap etap bu sayının artırılması planlanıyor.

14 bin 597 konut için sözleşmeler imzalanıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, depremzede vatandaşların bir yıl içinde kalıcı konutlara yerleştirilmesi hedefiyle düğmeye bastı. Zemin etüt çalışmaları biten yerlerde Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde 855 konut için ilk kazma vurulurken farklı bölgelerde 14 bin 597 konut için sözleşme süreci başladı. 28 Şubat'a kadar bu konutlar için imza süreci tamamlanacak.

Buna göre, sözleşme süreci başlayan konutların ilçelere göre dağılımı şöyle:

"Kahramanmaraş Dulkadiroğlu'nda 1490, Elbistan'da 1452, Pazarcık'ta 1097, Afşin'de 501, Malatya Batalgazi'de 1073, Doğanşehir'de 349, Adıyaman Örenli'de 580, Hatay İskenderun'da 492, Altınözü'nde 364, Hassa'da 376, Payas'ta 821, Gaziantep İslahiye'de 399, Nurdağı'nda 456, Nizip'te 921, Şanlıurfa Birecik'te 534, Eyyübiye'de 363, Diyarbakır Kayapınar 595, Adana Sarıçam'da 590, Osmaniye Toprakkale'de 152 konut ile Adıyaman genelinde 250 köy konutu.(AA)