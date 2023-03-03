Birevim Genel Müdürü Av. Mahir Orak, “Tasarruf planı oluşturduğumuz gayrimenkullerin %95’ine yakını enerji kimlik belgesine sahip. Buna benzer şekilde artık deprem kimlik belgesi de depreme karşı güvende olduğumuzun bir belgesi haline gelecek. Bu konuda sektörümüze öncülük etmeye ve üzerimize düşen sorumluluğu almaya hazırız” dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 120 bine yakın bina kullanılamaz hale geldi. Bu sonuçlar ile birlikte binaların sağlamlığının önemi gündemde ilk sırada yerini aldı. Bu noktada tasarruf finansman sektörünün öncü şirketlerinden Birevim’in Genel Müdürü Av. Mahir Orak, son yıllarda yaşanılan deprem felaketlerinin açtığı yaraları en aza indirgemek için son deprem yönetmeliğine “Deprem Kimlik Belgesi”nin eklenmesi gerektiğini söyledi.

Birevim Genel Müdürü Av. Mahir Orak, “Enerji kimlik belgesi son 5-6 yılda hayatımıza girdi ve çok hızlı bir şekilde aranılan bir kriter haline geldi. Bizim de tasarruf planı oluşturduğumuz gayrimenkullerin %95’ine yakını enerji kimlik belgesine sahip. Buna benzer şekilde deprem kimlik belgesiyle konutları daha güvenilir hale getirebileceğimizi düşünüyoruz. Son deprem yönetmeliğine dahil edilecek deprem kimlik belgesi ile konutların sağlamlığı belgelenebilir ve satın alacak kişiler şeffaf bir şekilde bilgilere ulaşabilir. Birevim olarak bu konuda sektörümüze öncülük etmek ve sorumluluk almak istiyoruz” dedi.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi