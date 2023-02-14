Türkiye'de katılımcı demokrasi bilincinin yerleşmesi için faaliyet gösteren Oy ve Ötesi Derneği, diğer pek çok Sivil Toplum Kuruluşu gibi çalışmalarını deprem seferberliğine katkı sağlamaya odakladı. Bu doğrultuda Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yaşanan büyük yıkımların ardından ulaşılamayan ve vefat eden depremzedelerin kayıt altına alınabilmesi için “Deprem Kayıp İhbar Sistemi”ni oluşturdu.

Yakınlarını kaybeden kişiler, 0850 242 07 85 numarasına WhatsApp uygulaması üzerinden KAYIP yazarak tanıdıkları kişiler hakkında bilgi paylaşabiliyor ve kayıp yakınlarının kayıt altına alınmasını sağlayabiliyor. (YHM)