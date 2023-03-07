Ülkemizin Deprem kuşağı üzerinde olması, bilinen bir gerçektir. bir yönüyle de insanımızın KADERİ ve İMTİHANIDIR. Önemli olan böyle bir KADERİMİZİN olduğunu bilerek, nasıl ve neleri yaparsak KADERİMİZİ Güzelleştirip, İMTİHANIMIZI “kazanırız”ı uygulamaya koyabilmektir.

İmtihanı kazanmak veya kaybetmek insanın kendi elindedir. İradesini kullanırken seçtiği TERCİHLERE göre netice değişir.

İnsan; İradesini kullanırken TERCİHİNİ: “Doğrudan-İyiden-Güzelden-Hakk’tan-Adaletten-Merhametten-İnsanlıktan” yana kullanırsa; “Kendisine-Çevresine-Milletine-Devletine-İnsanlığa FAYDASI” dokunmuş olur.

Eğer TERCİHİNİ: “Yanlıştan-Kötüden-Çirkinlikten- Batıldan-Zulümden-Hainlikten-Karaktersizlikten” yana kullanılırsa; “Çevresine-Milletine- Devletine-İnsanlığa, hatta kendisine ZARARI dokunmuş olur.

Yaşadığımız 6 ŞUBAT 2023 Depreminde 11 ilimiz ve bir çok ilçelerinde ortaya çıkan sonuçlara baktığında, maalesef birden çok farklı-farklı (Yanlışlıklar-İhmaller-Aç gözlülükler- Tamahkârlıklar-hainlikler v.b... Özelliklerle karşı-karşıya kalınmıştır.) Çok büyük ACILAR ve FELÂKETLERE yol açılmıştır. Ne uğruna diye düşünüldüğünde; tek bir GAYE var: Daha çok : Çok daha çok KAZANMA HIRSI, PARA aşkına Gözlerin Karartılması.

Deprem bölgesindeki binalara, yapılara bakıldığında; Pek azı sağlam kalmıştır. Ciddi bir bölümü tamamen yıkılmış, yıkılmayanlarda ağır hasarlı, çok azı az hasarlıdır. Malzemelerden çalınmış, çoğu binalar yanlış zeminlerde kurulmuş, mühendislik hesaplarında birçok eksikler görülmüş, Yapı Denetlemelerinde ciddi sıkıntılar mevcut, Müteahhitlerden yanlışlarını, hatta HAİNLİKLİKLERİNİ bilenler, suçluluk psikolojisiyle yurtdışına kaçmaya kalkışırken, yakalanarak tutuklanmışlardır. Suçu olmayanlar ne diye kaçmaya kalkışsın ki. Modern hayatı daha lüx hayat yaşama isteği, insanı böyle azgınlaştırıyor. İşin özeti budur. Böylesine azgınlaşan duygulara gem vurabilmek ise, güçlü AHLÂK sahibi olmaktan geçer. AHLÂK yok olunca insanlık da maalesef yok olmaktadır.

İnsan yaptığı işin doğuracağı sonuçları “kısa vadeli menfaatleri” için düşünmüyorsa, İnsanı SORUMLULUKLARI nedir bilmek istemiyorsa, bunca “ÖLÜMLERİN, YIKIMLARIN sebebi oluyorsa, kişisel ÇIKARLAR ve MENFAATLER her şeyin önüne geçmiş, İnsani ERDEMLER ENKAZA gömülmüş demektir. VİCDAN ve AHLÂK tarumar edilmiştir; Nefs ve İns ve Cin ŞEYTANLARIN vesveselerine kapılarak, İnsanı insan yapan bütün DEĞERLER silip- süpürülmüştür.

Haftaya, İnşallah görüşmek üzere. Selâmlar Allah’a emanet olunuz.