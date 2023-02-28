Doğal afetler Dünyanın her yerinde zaman-zaman meydana gelmektedir. Orman yangınları-Toprak kaymaları-Kasırgalar-Kum Fırtınası-Deniz Kabarması (Tsunami)-Depremler vb.... bir çok afet gibi. Afetlerin türleri farklılıklar arz etse de, oluşturdukları maddi ve manevi zararların, sonuçları itibariyle üzücü neticeleri olmaktadır.

Ülkemizin bütün bölgeleri deprem kuşağı üzerinde oturmaktadır. Afetlerin oluştuğu her zaman ve mekanlarda ciddi sıkıntılarla başbaşa kalınmaktadır. Birçok değerlerimiz bir daha geri gelmeyecek şekilde yok olmaktadır. Bu durum, çok farklı hüzünlerle kaplı acılı hikayelerle, kalbimizde hiç silinmeyecek izler bırakmaktadır.

Milletimiz; bir bütün olarak, bu Tarihi depremde güzel bir sınav verdi, halen de vermektedir. yaraların olabildiğince hızlı sarılması için gönül birlikteliği oluşturulmuş; Tek yürek olmuş olarak, gece-gündüz cansiperane bir şekilde, çalışmalar aksatılmadan yürütülmektedir. Genel durum bu iken; maalesef bazı siyasilerimiz ilk başından beri milletin acılarından bi haber olarak, birlikten kopmuş şekilde sadece siyasi çıkar sağlama amaçlı konuşmalar yapmaktadırlar.

Bu durum, milli ve yerli olan milletimizi derinden üzmektedir. İster-istemez aklımıza şu soru geliyor. bu beyefendilerin gerçek gündemleri ne? Milletin değerlerinden niçin bu kadar kopuklar? Zaman-zaman “TİMSAH gözyaşı” akıtır gibi yapsalar da kimseye inandıramıyorlar. Aynı fikir etrafında bilinçli hareket eden birçok HAİNİN manipülasyonlarına, Trollüklerine de şahit oluyoruz sahada. Birçok sosyal medya hesapları açılmış, sahadakilerin çalışmalarını görmemezlikten gelerek , oturdukları yerlerden YALAN ALGI oluşturmak amaçlı AHKÂM kesmektedirler. Yine sahada yukarıdaki yapılardan farklı, HIRSIZLIK yapmaya çalışanlar, Fırsatçılık yapma peşinde olan İnsaf, VİCDAN yoksunu insanlığını kaybetmişler de görülmektedir.

Bütün bu olaylara rağmen; artık, acılarınızı yüreklerimize gömerek, yeniden ayağa kalkmak için var gücümüzle, gerekli araştırmaları yaparak, Alınması gereken derslerle hem hal olup çalışmaları hızlandırmalıyız.

İnşallah gelecek hafta devam edeceğiz.

Selam, Allah’a Emanet olunuz.