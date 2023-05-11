Depremin acı bilançosu başta İstanbul olmak üzere tüm şehirlerde kentsel dönüşüme olan talebi artırdı.

“6 Şubat’ta meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden 50 bin insanımızı, depremler değil, kusurlu yapılar öldürdü” diyen Üçay İnşaat Grup Direktörü Mehmet Gül; kentsel dönüşüm sürecinde yaşanan sorunlar, süreci hızlandıran parametreler ve Üçay İnşaat’a gelen kentsel dönüşüm taleplerindeki artış hakkında önemli açıklamalarda bulundu. İşte detaylar…

Kahramanmaraş merkezli olarak yaşanan depremler, dayanıksız yapı stoku gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdi. Depremin acı bilançosu, başta İstanbul olmak üzere tüm şehirlerde kentsel dönüşüme olan talebi artırdı. Bu kapsamda devlet tarafından yapılan desteklerde üst limitler de artırıldı. Kentsel dönüşüm kira yardımı artarken, evini kendisi dönüştürmek isteyenler için kredi 1 milyon 250 bin liraya kadar yükseldi.

“50 bin insanımızı, depremler değil, kusurlu yapılar öldürdü”

“6 Şubat’ta meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden 50 bin insanımızı, depremler değil, kusurlu yapılar öldürdü” diyen Üçay İnşaat Grup Direktörü Mehmet Gül, kentsel dönüşüm sürecinde yaşanan sorunlar ve süreci hızlandıran parametreler hakkında önemli açıklamalarda bulundu:

“Kahramanmaraş merkezli olarak yaşanan depremler, ülkemizdeki riskli yapıların dönüşüm sürecini de hızlandırdı. Yapıları dönüştürmenin önünde engel olarak görülen parametreleri devletin sağladığı kredi ve kira desteği ile aşmayı başaran bina sakinleri, dönüşüm çalışmaları için start verdi.

1 milyon 250 bin liraya kadar kredi desteği ile kentsel dönüşüm

Evini dönüştürmek isteyenler, evlerini kendi yaptırmak isteyenler veya dairelerde küçülme olması durumunda, küçülmenin bir kısmı devletten kredi desteği ile tolere edilebiliyor. Daha önce insanlar, bu farktan kaynaklanan bütçeyi karşılayamıyordu, dairelerinin küçülmesi de dönüşümün önünde bir engel teşkil ediyordu.

Bazı yapılarda ise arsa büyük olabiliyor veya tüm imar hakkı kullanılmamış oluyor. Bu durumlarda da daire küçülmüyor hatta büyüyebiliyor.

Kentsel dönüşüm sonrası yapılarda 1'e 3 değer farkı oluyor

Ama dönüşüm kapsamında genel olarak, müteahhit firmaya işin yapılması karşılığında pay verildiği için dairelerin küçülme durumu olsa bile ki her alanda bu şekilde olmamakta, bu noktada mülk sahiplerinin; yapı güvenliği, bina yenilendikten sonra yaşam hakkının sağlanması ve eski daire ile yeni daire arasında ki 1'e 3 değer farkı olacağı gerçeğini göz ardı etmemeleri gerekiyor.

Yapıların dönüşüm sürecinde; daire sahiplerinin kendi inşaatlarını yaptırmaları veya müteahhit ile yapılan anlaşmada devletin sağladığı kredi desteğini kullanmaları dönüşüm sürecini biraz daha kolay yapılır bir duruma getiriyor.

“Kira desteği 5 bin 250 liraya yükseltildi”

Kentsel dönüşüme engel olan bir diğer konu ise kiralardı. Dönüşüm sürecinde kirada oturacak olan mülk sahipleri, oldukça yüksek olan kira bedellerini karşılamakta zorluk çekiyordu ve hatta birçok insan bu bedeli karşılayamıyordu. Ancak İstanbul’daki 1,5 milyon riskli yapının hızla kentsel dönüşüme girebilmesi için devletin sağladığı kira desteği 5 bin 250 liraya yükseltildi. Kira desteğinin artması da eskiye nazaran kentsel dönüşüm talebini artırdı.” dedi.

“Nitelikli firmalarla iş birliği yapılmalı”

Mehmet Gül, binalarını kentsel dönüşüme vermeyi planlayan apartman sakinlerini, nitelikli firmalarla iş birliği yapmaları konusunda da uyardı:

“Kahramanmaraş merkezli olarak yaşanan depremler, yapıların inşasında; zemin etüdü çalışmalarının, yetkin mühendisliğin, projeye uygun imalatın, kaliteli malzeme kullanımının, doğru inşaat firması ile çalışmanın ve denetimin önemini bir kez daha hatırlattı. Yaşadığımız bu acı tecrübe aynı zamanda ülkemizdeki riskli yapıların dönüşüm sürecini de hızlandırdı.

Binalarını kentsel dönüşüme vermeyi planlayan apartman sakinlerine hem yapı güvenliğinin sağlanması hem de inşa sürecinden kaynaklı bir mağduriyet yaşamamaları için 2019 yılında resmî gazetede yayımlanan ve yapı müteahhitlerini; ekonomik, mesleki ve teknik yeterliliklerine göre sınıflandıran yönetmeliği dikkate almalarını tavsiye ederim. Kısacası; işi yapmaya yetkin, doğru ve tecrübeli firmalarla çalışmaları oldukça önemli.

Biz, Üçay İnşaat olarak, İstanbul’da çok sayıda kentsel dönüşüm projesi gerçekleştirdik, hâlihazırda devam eden projelerimiz de mevcut. Bu kapsamda tüm projelerimizde uzman kadromuzla; zemin etüdü çalışmalarından kaliteli malzeme ve işçilik seçimine kadar her alanda insanların öncelikle yaşam hakkını sağlayacak yöntemler ile geleceğin binalarını inşa ettik ve etmeye de devam ediyoruz.” diyerek sözlerini tamamladı.

YENİGÜN HABER MERKEZİ