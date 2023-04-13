Nevşehir Belediyesi, deprem bölgesinden Nevşehir’e gelen çocuklara özel olarak okullarda yaptığı etkinliklerini sürdürüyor.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediyesi, dünya tarihindeki en büyük kara depremlerinden birisi olarak ifade edilen Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem sonrasında arama-kurtarma, lojistik, altyapı, barınma, temizlik ve gıda, giyim ile çeşitli malzeme yardımı gibi maddi desteklerinin yanı sıra, depremzedelerin manevi olarak da yanında yer alıyor.

Bu kapsamda Nevşehir Belediyesi, depremin psikolojik travmasının etkilerini azaltılmak ve çocukları daha da mutlu edebilmek adına çalışmalarını sürdürüyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü mile işbirliği halinde depremzede öğrencilerin eğitimlerini sürdürdükleri okullarda drama ve çocuk tiyatrosu etkinlikleri gerçekleştiren Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, kısa sürede çok sayıda çocuğa ulaştı.