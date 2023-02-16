Yardımların daha sağlıklı ulaşabilmesi için bölgeye gönderilecek bağışlar konusunda Kızılay ve diğer STK’lar ile birlikte hareket etmek büyük önem taşıyor. 

Depremin ilk anından bu yana sahada binden fazla profesyonel çalışanı ve 5 bine yakın gönüllüsü ile hem depremzedelere hem de çalışma yürüten ekiplere beslenme başta olmak üzere çeşitli destek hizmetleri veren Kızılay, afet bölgesinde yeni bir aşamaya doğru evrilen hayata ilişkin olarak ihtiyaç listelerini güncelledi. Depremin başından beri kendi görev alanı olan beslenme hizmetleri ve diğer insani yardım malzemelerinin dağıtımını gerçekleştiren Kızılay, yeni ihtiyaçlar arasında çadır içi ve konteyner içi yardım malzemelerine de ihtiyaç duyulduğunu belirledi. Kızılay ayrıca bağışçılardan dayanıklı gıda maddeleri ile hijyen malzemelerine ağırlık vermelerini istedi. 

Afetlerde Beslenme Platformunu koordine eden Kızılay, sıcak yemek üretiminde ise kuru gıda malzemeleri ve dağıtımlarda gerekli olan köpük tabak, plastik çatal kaşık setini de en çok ihtiyaç duyulan malzemeler olarak belirledi. Ayrıca salça ve sıvı yağ da yemek yapımında en çok tüketilen malzemelerden. Ulaşımı olmayan köylere helikopterlerle gıda kolisi ulaştıran ekipler, bağış yapmak isteyen vatandaşları ve firmaları da kuru bakliyat, baharat, konserve gıda, su ve süt almaya yönlendiriyor.

Giyim ve hijyen malzemelerine de çok ihtiyaç olduğunu belirten Kızılay, özellikle depremzedeleri sıcak tutacak eşofman, pijama, ayakkabı, çorap, mont/kaban ve günlük kıyafet bağışlarına dikkat çekti. Sabun, şampuan, diş fırçası ve macunu, tıraş bıçağı, tırnak makası, ıslak mendil, hijyenik ped, cımbız, tuvalet kağıdı, kağıt havlu, deterjan gibi ürünlerin yer aldığı Hijyen paketi ve Aile hijyen setlerini listeye eklendi. 

Bebek ve çocukların afetin olumsuz şartlarından etkilenmelerini önlemek amacıyla bebek bezi, mama, biberon, ve oyuncak gibi malzemeler için hayırsever vatandaşlar (firmalar) Kızılay’ın bağış kanallarına yönelebilirler.

Vatandaşlar ve firmalar tüm süreçlerle ilgili olarak 168 Kızılay Çağrı Hattından bilgi alabilir ve www.kizilay.org.tr adresindeki Ayni Bağış Bilgilendirme Sayfalarından detaylı bilgi alabilirler. 

 İhtiyaç listesi ve teslim edilebileceği adreslerin bilgileri ise şöyle:  

ANKARA BÖLGE LOJİSTİK MERKEZİ 

Etimesgut Depo : Türk Kızılayı Cad. No:6 ETİMESGUT/ ANKARA

İSTANBUL ANADOLU BÖLGE LOJİSTİK MERKEZİ

Akfırat Mah. Süleymaniye Bulvarı No:69 TUZLA/İSTANBUL

HATAY BÖLGE LOJİSTİK MERKEZİ

Çakallı Mah. Antakya Organize Sanayi Bölgesi 8. Cad. No: 1 /1 BELEN/HATAY

GAZİANTEP GEÇİCİ LOJİSTİK MERKEZİ

3. OSB Kamil Şerbetçi Bulvarı N0:22 GAZİANTEP

KAHRAMANMARAŞ GEÇİCİ LOJİSTİK MERKEZİ

Gaziantep yolu üzeri 7. km Kipas Holding Yanı KAHRAMANMARAŞ

ADANA GEÇİCİ LOJİSTİK MERKEZİ

100.Yıl Mah. Eski Carrefour AVM ÇUKUROVA /ADANA

ADIYAMAN GEÇİCİ LOJİSTİK MERKEZİ

Adıyaman Kahta Yolu 2. Km. ESK Adıyaman Üniversite Hastanesi Yanı  MERKEZ/ADIYAMAN

MALATYA GEÇİCİ LOJİSTİK MERKEZİ

1.OSB 1.Cad. No:3 YEŞİLYURT-MALATYA

TÜRK KIZILAY DEPREM BÖLGESİ İHTİYAÇ LİSTESİ 

 

MALZEME

İÇERİK
 (KADIN, ERKEK, ÇOCUK, BEBEK)

GİYİM MALZEMELERİ

Dış Giyim

Mont, Kaban

Üst Giyim

Depremzedeler için istihdam seferberliği Depremzedeler için istihdam seferberliği

Kazak, Bluz, Sweatshırt

Alt Giyim

Pantolon, Eşofman, Etek

İç Çamaşırı

Atlet, Külot, Sütyen

Ayakkabı-Bot

Terlik

Çorap

Havlu

El Havlusu, Banyo Havlusu

Eşarp-Şal

Atkı-Bere-Eldiven

Pijama

GIDA MALZEMELERİ

Kahvaltılık

Zeytin,Peynir,Reçel,Çay Vb.

Kuru Gıda 

Nohut,K.Fasulye,Piriç,Bulgur,Makarna,Salça,Un,Sıvı Yağ,Konserve Vb. 

Gıda Kolisi

Atıştırmalık

Bisküvi,Kek,Gofret Vb.

İçecekler

Su,Süt,Meyve Suyu

ISINMA

Isıtıcı 

Elektrikli,Tüplü

Odun Sobası,Kömür Sobası

Odun ,Kömür

Büyük Tüp,Küçük Tüp

Battaniye

BEBEK BOHÇASI MALZEMELERİ

Bebek Bezi

Islak Mendil

Şampuan

Pişik Kremi

Sabun

Bebek Yağı/Losyonu

Pamuk

Ateş Ölçer

Çıngıraklı Oyuncak

Bebek Battaniyesi

Gecelik Pijama Takımı (Anne İçin )

Hastane Çıkış Seti

Bebek Maması

Bebek Kıyafeti

Çanta 

Hijyenik Ped

DİĞER MALZEMELER

Hasta Bezi

Nevresim Takımı

Yağmurluk 

Uyku Tulumu

Powerbank

Yastık

Seyyar Banyo

Seyyar Tuvalet

Tek Kullanımlık Mutfak Malzemesi 

Tabak,Çatal,Kaşık,Bardak Vb.

Çöp Torbası

Büyük,Orta  Boy,  Büzgülü

KONTEYNER TEFRİŞAT LİSTESİ

Çift Kişilik Baza

Çift Kişilik Yatak

Çekyat Kanepe

Halı

Mini Buzdolabı

Lcd Tv

Yüz Havlusu

Mutfak Havlusu

Banyo Havlusu

Nevresim Takımı (Çift Kişilik)

Nevresim Takımı (Tek Kişilik)

Battaniye

Çöp Kovası

Yer Temizlik Seti

Banyo Seti

Masa

Tabure

Yolluk

Yorgan 

Yastık

Tül

Güneşlik 

Elektrikli Konvektör Isıtıtıcı

Aile Hijyen Seti

Aile Mutfak Seti

Gıda Kolisi

Leğen

Klima

HİJYEN SETİ
 (ERKEK)

Sıvı sabun (200 ml) 

El dezenfaktanı (100 ml)

Diş fırçası

Diş macunu (50 ml)

Maske

HİJYEN SETİ
 (KADIN)

Sıvı sabun (200 ml)

El dezenfaktanı (100 ml)

Diş fırçası