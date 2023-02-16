Yardımların daha sağlıklı ulaşabilmesi için bölgeye gönderilecek bağışlar konusunda Kızılay ve diğer STK’lar ile birlikte hareket etmek büyük önem taşıyor.

Depremin ilk anından bu yana sahada binden fazla profesyonel çalışanı ve 5 bine yakın gönüllüsü ile hem depremzedelere hem de çalışma yürüten ekiplere beslenme başta olmak üzere çeşitli destek hizmetleri veren Kızılay, afet bölgesinde yeni bir aşamaya doğru evrilen hayata ilişkin olarak ihtiyaç listelerini güncelledi. Depremin başından beri kendi görev alanı olan beslenme hizmetleri ve diğer insani yardım malzemelerinin dağıtımını gerçekleştiren Kızılay, yeni ihtiyaçlar arasında çadır içi ve konteyner içi yardım malzemelerine de ihtiyaç duyulduğunu belirledi. Kızılay ayrıca bağışçılardan dayanıklı gıda maddeleri ile hijyen malzemelerine ağırlık vermelerini istedi.

Afetlerde Beslenme Platformunu koordine eden Kızılay, sıcak yemek üretiminde ise kuru gıda malzemeleri ve dağıtımlarda gerekli olan köpük tabak, plastik çatal kaşık setini de en çok ihtiyaç duyulan malzemeler olarak belirledi. Ayrıca salça ve sıvı yağ da yemek yapımında en çok tüketilen malzemelerden. Ulaşımı olmayan köylere helikopterlerle gıda kolisi ulaştıran ekipler, bağış yapmak isteyen vatandaşları ve firmaları da kuru bakliyat, baharat, konserve gıda, su ve süt almaya yönlendiriyor.

Giyim ve hijyen malzemelerine de çok ihtiyaç olduğunu belirten Kızılay, özellikle depremzedeleri sıcak tutacak eşofman, pijama, ayakkabı, çorap, mont/kaban ve günlük kıyafet bağışlarına dikkat çekti. Sabun, şampuan, diş fırçası ve macunu, tıraş bıçağı, tırnak makası, ıslak mendil, hijyenik ped, cımbız, tuvalet kağıdı, kağıt havlu, deterjan gibi ürünlerin yer aldığı Hijyen paketi ve Aile hijyen setlerini listeye eklendi.

Bebek ve çocukların afetin olumsuz şartlarından etkilenmelerini önlemek amacıyla bebek bezi, mama, biberon, ve oyuncak gibi malzemeler için hayırsever vatandaşlar (firmalar) Kızılay’ın bağış kanallarına yönelebilirler.

Vatandaşlar ve firmalar tüm süreçlerle ilgili olarak 168 Kızılay Çağrı Hattından bilgi alabilir ve www.kizilay.org.tr adresindeki Ayni Bağış Bilgilendirme Sayfalarından detaylı bilgi alabilirler.

İhtiyaç listesi ve teslim edilebileceği adreslerin bilgileri ise şöyle:

ANKARA BÖLGE LOJİSTİK MERKEZİ

Etimesgut Depo : Türk Kızılayı Cad. No:6 ETİMESGUT/ ANKARA

İSTANBUL ANADOLU BÖLGE LOJİSTİK MERKEZİ

Akfırat Mah. Süleymaniye Bulvarı No:69 TUZLA/İSTANBUL

HATAY BÖLGE LOJİSTİK MERKEZİ

Çakallı Mah. Antakya Organize Sanayi Bölgesi 8. Cad. No: 1 /1 BELEN/HATAY

GAZİANTEP GEÇİCİ LOJİSTİK MERKEZİ

3. OSB Kamil Şerbetçi Bulvarı N0:22 GAZİANTEP

KAHRAMANMARAŞ GEÇİCİ LOJİSTİK MERKEZİ

Gaziantep yolu üzeri 7. km Kipas Holding Yanı KAHRAMANMARAŞ

ADANA GEÇİCİ LOJİSTİK MERKEZİ

100.Yıl Mah. Eski Carrefour AVM ÇUKUROVA /ADANA

ADIYAMAN GEÇİCİ LOJİSTİK MERKEZİ

Adıyaman Kahta Yolu 2. Km. ESK Adıyaman Üniversite Hastanesi Yanı MERKEZ/ADIYAMAN

MALATYA GEÇİCİ LOJİSTİK MERKEZİ

1.OSB 1.Cad. No:3 YEŞİLYURT-MALATYA