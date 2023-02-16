Yardımların daha sağlıklı ulaşabilmesi için bölgeye gönderilecek bağışlar konusunda Kızılay ve diğer STK’lar ile birlikte hareket etmek büyük önem taşıyor.
Depremin ilk anından bu yana sahada binden fazla profesyonel çalışanı ve 5 bine yakın gönüllüsü ile hem depremzedelere hem de çalışma yürüten ekiplere beslenme başta olmak üzere çeşitli destek hizmetleri veren Kızılay, afet bölgesinde yeni bir aşamaya doğru evrilen hayata ilişkin olarak ihtiyaç listelerini güncelledi. Depremin başından beri kendi görev alanı olan beslenme hizmetleri ve diğer insani yardım malzemelerinin dağıtımını gerçekleştiren Kızılay, yeni ihtiyaçlar arasında çadır içi ve konteyner içi yardım malzemelerine de ihtiyaç duyulduğunu belirledi. Kızılay ayrıca bağışçılardan dayanıklı gıda maddeleri ile hijyen malzemelerine ağırlık vermelerini istedi.
Afetlerde Beslenme Platformunu koordine eden Kızılay, sıcak yemek üretiminde ise kuru gıda malzemeleri ve dağıtımlarda gerekli olan köpük tabak, plastik çatal kaşık setini de en çok ihtiyaç duyulan malzemeler olarak belirledi. Ayrıca salça ve sıvı yağ da yemek yapımında en çok tüketilen malzemelerden. Ulaşımı olmayan köylere helikopterlerle gıda kolisi ulaştıran ekipler, bağış yapmak isteyen vatandaşları ve firmaları da kuru bakliyat, baharat, konserve gıda, su ve süt almaya yönlendiriyor.
Giyim ve hijyen malzemelerine de çok ihtiyaç olduğunu belirten Kızılay, özellikle depremzedeleri sıcak tutacak eşofman, pijama, ayakkabı, çorap, mont/kaban ve günlük kıyafet bağışlarına dikkat çekti. Sabun, şampuan, diş fırçası ve macunu, tıraş bıçağı, tırnak makası, ıslak mendil, hijyenik ped, cımbız, tuvalet kağıdı, kağıt havlu, deterjan gibi ürünlerin yer aldığı Hijyen paketi ve Aile hijyen setlerini listeye eklendi.
Bebek ve çocukların afetin olumsuz şartlarından etkilenmelerini önlemek amacıyla bebek bezi, mama, biberon, ve oyuncak gibi malzemeler için hayırsever vatandaşlar (firmalar) Kızılay’ın bağış kanallarına yönelebilirler.
Vatandaşlar ve firmalar tüm süreçlerle ilgili olarak 168 Kızılay Çağrı Hattından bilgi alabilir ve www.kizilay.org.tr adresindeki Ayni Bağış Bilgilendirme Sayfalarından detaylı bilgi alabilirler.
İhtiyaç listesi ve teslim edilebileceği adreslerin bilgileri ise şöyle:
ANKARA BÖLGE LOJİSTİK MERKEZİ
Etimesgut Depo : Türk Kızılayı Cad. No:6 ETİMESGUT/ ANKARA
İSTANBUL ANADOLU BÖLGE LOJİSTİK MERKEZİ
Akfırat Mah. Süleymaniye Bulvarı No:69 TUZLA/İSTANBUL
HATAY BÖLGE LOJİSTİK MERKEZİ
Çakallı Mah. Antakya Organize Sanayi Bölgesi 8. Cad. No: 1 /1 BELEN/HATAY
GAZİANTEP GEÇİCİ LOJİSTİK MERKEZİ
3. OSB Kamil Şerbetçi Bulvarı N0:22 GAZİANTEP
KAHRAMANMARAŞ GEÇİCİ LOJİSTİK MERKEZİ
Gaziantep yolu üzeri 7. km Kipas Holding Yanı KAHRAMANMARAŞ
ADANA GEÇİCİ LOJİSTİK MERKEZİ
100.Yıl Mah. Eski Carrefour AVM ÇUKUROVA /ADANA
ADIYAMAN GEÇİCİ LOJİSTİK MERKEZİ
Adıyaman Kahta Yolu 2. Km. ESK Adıyaman Üniversite Hastanesi Yanı MERKEZ/ADIYAMAN
MALATYA GEÇİCİ LOJİSTİK MERKEZİ
1.OSB 1.Cad. No:3 YEŞİLYURT-MALATYA
|
TÜRK KIZILAY DEPREM BÖLGESİ İHTİYAÇ LİSTESİ
|
|
MALZEME
|
İÇERİK
|
GİYİM MALZEMELERİ
|
Dış Giyim
|
Mont, Kaban
|
Üst Giyim
|
Kazak, Bluz, Sweatshırt
|
Alt Giyim
|
Pantolon, Eşofman, Etek
|
İç Çamaşırı
|
Atlet, Külot, Sütyen
|
Ayakkabı-Bot
|
Terlik
|
Çorap
|
Havlu
|
El Havlusu, Banyo Havlusu
|
Eşarp-Şal
|
Atkı-Bere-Eldiven
|
Pijama
|
GIDA MALZEMELERİ
|
Kahvaltılık
|
Zeytin,Peynir,Reçel,Çay Vb.
|
Kuru Gıda
|
Nohut,K.Fasulye,Piriç,Bulgur,Makarna,Salça,Un,Sıvı Yağ,Konserve Vb.
|
Gıda Kolisi
|
Atıştırmalık
|
Bisküvi,Kek,Gofret Vb.
|
İçecekler
|
Su,Süt,Meyve Suyu
|
ISINMA
|
Isıtıcı
|
Elektrikli,Tüplü
|
Odun Sobası,Kömür Sobası
|
Odun ,Kömür
|
Büyük Tüp,Küçük Tüp
|
Battaniye
|
BEBEK BOHÇASI MALZEMELERİ
|
Bebek Bezi
|
Islak Mendil
|
Şampuan
|
Pişik Kremi
|
Sabun
|
Bebek Yağı/Losyonu
|
Pamuk
|
Ateş Ölçer
|
Çıngıraklı Oyuncak
|
Bebek Battaniyesi
|
Gecelik Pijama Takımı (Anne İçin )
|
Hastane Çıkış Seti
|
Bebek Maması
|
Bebek Kıyafeti
|
Çanta
|
Hijyenik Ped
|
DİĞER MALZEMELER
|
Hasta Bezi
|
Nevresim Takımı
|
Yağmurluk
|
Uyku Tulumu
|
Powerbank
|
Yastık
|
Seyyar Banyo
|
Seyyar Tuvalet
|
Tek Kullanımlık Mutfak Malzemesi
|
Tabak,Çatal,Kaşık,Bardak Vb.
|
Çöp Torbası
|
Büyük,Orta Boy, Büzgülü
|
KONTEYNER TEFRİŞAT LİSTESİ
|
Çift Kişilik Baza
|
Çift Kişilik Yatak
|
Çekyat Kanepe
|
Halı
|
Mini Buzdolabı
|
Lcd Tv
|
Yüz Havlusu
|
Mutfak Havlusu
|
Banyo Havlusu
|
Nevresim Takımı (Çift Kişilik)
|
Nevresim Takımı (Tek Kişilik)
|
Battaniye
|
Çöp Kovası
|
Yer Temizlik Seti
|
Banyo Seti
|
Masa
|
Tabure
|
Yolluk
|
Yorgan
|
Yastık
|
Tül
|
Güneşlik
|
Elektrikli Konvektör Isıtıtıcı
|
Aile Hijyen Seti
|
Aile Mutfak Seti
|
Gıda Kolisi
|
Leğen
|
Klima
|
HİJYEN SETİ
|
Sıvı sabun (200 ml)
|
El dezenfaktanı (100 ml)
|
Diş fırçası
|
Diş macunu (50 ml)
|
Maske
|
HİJYEN SETİ
|
Sıvı sabun (200 ml)
|
El dezenfaktanı (100 ml)
|
Diş fırçası