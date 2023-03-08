Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, 11 ili derinden etkiledi ve bölgede büyük bir yıkıma neden oldu. Depremin ilk anından itibaren bölgenin su ihtiyacını karşılamaya yönelik çalışmalara katılan Hamidiye Su, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ile beraber, vatandaşlardan gelen destekler de dahil olmak üzere günde ortalama 3 TIR pet su gönderimi gerçekleştirdi.

İstanbul Valiliği ve AFAD’ın Hamidiye’ye Hatay’a destek için görevlendirmesi ile başta Hatay olmak üzere, Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adana ve Osmaniye olmak üzere depremden etkilenen tüm illere Hamidiye Su TIR’ları ulaştırıldı. Dün itibariyle de 100. TIR, Hatay AKOM lojistik deposuna ulaştı.

“BİRLİK OLARAK BU FELAKETTEN TEK YÜREK ÇIKACAĞIZ”

Bölgeye sürekli içme suyu sevkiyatı yapıldığına dikkat çeken Hamidiye Su Genel Müdürü Hüseyin Çağlar, şunları söyledi:

“Depremin ilk gününden itibaren Hamidiye Su tüm afet bölgelerine, bir gün değil, her gün 3’er TIR su gönderdi. Depremin birinci ayında 100. TIR’ımızı bölgeye ulaştırdık. Vatandaşlarımızın birlik ve beraberlik içinde verdiği maddi ve manevi desteğini, hep arkamızda hissettik. 100 TIR Pet Su yaklaşık 3 bin ton içme suyu demek. Ayrıca ilk gün bölgeye gönderdiğimiz 5 kapalı su tankerimiz çadır kentlere, mutfaklara ve içme suyu depolarına 2 bin ton içme suyu taşıdı. Yeter mi? Yetmez. Bölgedeki içme suyu problemine kalıcı çözümler bulmak için valiliklerimiz, Sağlık Bakanlığı İçme Suları Müdürlüğü, HATSU (Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü) ve İSKİ ile görüşmelerimiz devam ediyor. Hep beraber birlik olarak, bu felaketten tek yürek çıkacağız.”

YENİGÜN HABER MERKEZİ