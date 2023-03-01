6 Şubat günü, Kahramanmaraş merkezli iki ayrı depremle yüzyılın felaketini yaşayan 10 şehrin üreticilerine CNR Holding’den önemli bir destek daha geldi. Başta hazır giyim, kürk-deri konfeksiyon, saraciye ve moda sektörlerinin olduğu, bölgede faaliyet gösteren tüm üreticiler CNR fuarlarına ücretsiz katılacak. CNR’ın depremzede firmalar için hayata geçirdiği bu kampanya yılsonuna kadar düzenleyeceği tüm fuarlar için geçerli olacak.

CNR Holding’in zorlu süreçteki bu kampanyası, Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis illerindeki hazır giyim, kürk-deri konfeksiyon, saraciye ve moda sektörlerinde faaliyet gösteren firmalara yüzde yüz destek olarak; istihdama, üretime, ticarete ve ihracata önemli katkı sağlayacak.

Başta Rusya olmak üzere Avrupa, Amerika, Orta Doğu'dan gelecek profesyonel alım heyetlerinin konaklama ve uçak biletlerinin şimdiden organize edildiği, 29 Mart – 1 Nisan tarihleri arasında ANFAŞ – Antalya Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek CNR Fashion Show Antalya – Hazır Giyim ve Moda Fuarı için 3 binin üzerinde yabancı satın almacı online bilet aldı. Fuarın toplam ziyaretçi rakamının 10 binin üzerine çıkması planlanıyor.

Fuarda ürün sergileyecek olan depremzede firmalar ve diğer katılımcılar, fuarın nitelikli ziyaretçileri ile uzun soluklu ve kalıcı ticaret anlaşmaları imzalayacak. İmzalanan bu anlaşmaların önemli bir bölümü ise ihracat odaklı gerçekleşecek.

Moda ve turizmin şehri Antalya’da düzenlenecek

Hazır giyim, kürk-deri konfeksiyon, saraciye ve moda sektörlerinin en büyük ticaret platformu olarak Antalya’da 29 Mart – 1 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek olan CNR Fashion Show 2023’de, Londra, Paris ve Amsterdam moda haftalarında büyük başarılara imza atan Aydın Açık, katılımcı markalar için önemli defileler düzenleyecek. Workshop ve söyleşilerinde olduğu çok sayıda etkinliğin de yer alacağı fuarda en prestijli markaların en yeni tasarımları da uluslararası alım heyetlerinin beğenisine sunulacak.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi