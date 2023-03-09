Bugün Dünya Böbrek Günü. Dünyada yaklaşık 700 milyon böbrek hastası olduğunu hatırlatan Abdi İbrahim Otsuka Medikal Direktörlüğü, bu hastalıkta tedavinin aksatılmasının başka sağlık sorunlarını tetiklediğine işaret ederek, “Deprem bölgesindeki böbrek hastası vatandaşlarımızın ilaca erişiminin sağlanması hayati önem taşıyor” uyarısında bulundu.

Abdi İbrahim Otsuka (AİO) Medikal Direktörlüğü, böbrek sağlığı ve insanların nasıl uzun ve hastalıksız bir yaşam sürdürebilecekleri konusunda farkındalık yaratmayı amaçlayan Dünya Böbrek Günü kapsamında farkındalık yaratma amacıyla çarpıcı bazı bilgi ve önerileri derledi.

Uluslararası Nefroloji Derneği (ISN) ve Uluslararası Böbrek Vakıfları Federasyonu’nun (IFKF) ortak girişimi olan Dünya Böbrek Günü, her yıl mart ayının ikinci perşembe günü kutlanmaktadır.

Tüm dünyada yaklaşık 700 milyon böbrek hastası olduğu tahmin edilmektedir. Bu sayı sık görülen hastalıklar olan diyabet, KOAH ve depresyonlu hasta sayısından daha yüksektir. Her yıl yaklaşık 2.5 milyon kişi hastalığın yol açtığı sorunlar nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Halen kronik böbrek hastalığı tüm ölümlerin yüzde 4.5'inden sorumludur.

Tedavinin aksaması başka hastalıkları tetikliyor

Yaşadığımız deprem felaketi ve sonrasında ortaya çıkan koşullar, böbrek hastaları için de kritik bir tablo ortaya koymaktadır. Deprem gibi afet durumlarında uzun süreli tedavi gerektiren kronik hastalığı olan kişilerde zorlayıcı koşullar, beslenme sorunları, kaygı, uyku sorunları gibi pek çok nedenle alevlenme yaşanabilir ve bu hastalıklara bağlı yeni sağlık sorunlar ile karşılaşılabilir. Kronik böbrek hastalığı olan kişilerde hastalığın kontrol altında tutulabilmesi kritiktir. Dolayısıyla deprem bölgesinde yaşayan böbrek hastalarının ilaçlarını, hekiminin önerdiği şekilde, ertelemeden ve doz atlamadan kullanmaya devam ederek tedaviyi sürdürmesi büyük önem taşımaktadır.

Türkiye’de her 6-7 yetişkinden biri böbrek hastası

Türk Nefroloji Derneği’nin ülkemizde yaptığı bir tarama çalışmasında Türkiye’de her 6-7 erişkinden birinde çeşitli evrelerde kronik böbrek hastalığının olduğu saptanmıştır. Dünyanın çeşitli bölgelerinde yapılan çalışmalar, hastalığın farkındalığının yüzde 10’un altında olduğunu göstermiştir. Düşük farkındalık nedeniyle hastalık son dönem böbrek yetmezliği evresine ilerlemekte, kötü yaşam kalitesi ile hastanın sağlığını tehdit etmekte, engellilik ve ölüm oranlarının artmasına neden olmaktadır.

Her yıl mart ayının ikinci perşembe günü kutlanan Dünya Böbrek Günü’nün rengi, farkındalık oluşturmak için turuncu renk seçilmiştir. Ayrıca böbrek hastalığı farkındalığı yeşil renkle sembolize edilir.

Böbrekler hakkında 5 çarpıcı bilgi

1. Boyut; Böbrekler yaklaşık bir cep telefonu büyüklüğünde ve yaklaşık 115 ile 170 gram ağırlığındadır.

2. Vitamin oluşturmak; Böbrekler vücutta D vitamini üretme yeteneğine sahiptir.

3. Böbrek kaybetmenin etkisi; Böbreklerden biri çıkarılırsa, vücut böbrek fonksiyonlarının sadece %25’ini kaybeder.

4. Kaydedilen en büyük böbrek taşı; En büyük böbrek taşı en geniş noktasında 11,83 cm çapında ve 354 gram ağırlığındaydı.

5. Böbrek filtrasyonu; Vücudunuzdaki tüm kan böbreklerinizden geçer ve her 30 dakikada bir filtrelenir.

En yüksek risk altında olanlar tansiyon ve diyabet hastaları

1. Yüksek tansiyon ve diyabet hastaları böbrek hastalığı açısından en yüksek risk altındadır.

2. Böbrek hastalığının daha önceki aşamalarda herhangi bir semptomu yoktur.

3. Böbrek hastalığı böbreklerde geri dönüşü olmayan hasar anlamına gelir.

4. Böbrek hastalığı erken teşhis edilirse, ciddileşmesini önlemek için harekete geçebilirsiniz.

5. Böbrek hastalığınız olup olmadığını belirlemenin tek yolu kan ve idrar testleri yaptırmaktır.

Böbrekleri korumak için 5 altın kural

Düzenli egzersiz yapmak

Sağlıklı beslenmek

Yeterli su içmek

Tuz tüketimini azaltmak

Sigaradan uzak durmak

Alkolden kaçınmak

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi