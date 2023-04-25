Deprem felaketinin ardından bölgenin yeniden ayağa kalkmasına destek olmak amacıyla bölgede İstihdam Merkezleri kurmaya başlayan Yenibiriş, proje kapsamında sadece bölgede değil, bölgeden göçmek durumunda kalmış vatandaşlarımızı da dahil ederek ilk etapta 100 bin, bir yıl içerisinde ise 1 milyon istihdam hedefine ulaşmak için çalışıyor. Bugüne kadar Gaziantep Nurdağı, Kahramanmaraş Elbistan ve Hatay Antakya’da İstihdam Merkezleri’ni hizmete açan Yenibiriş, Adıyaman, Elazığ, Malatya, Diyarbakır ve diğer iller için de çalışmalarını sürdürüyor. Konut projeleri nedeniyle bölgenin en hareketli sektörünün inşaat olduğunu bunu mobilya, tekstil ve yiyecek-içecek sektörlerinin izlediğini raporlayan Yenibiriş.com’un Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Uğur Özmen, bölgede sadece inşaat sektörü için yaklaşık 50 farklı pozisyon ihtiyacı belirlediklerini söyledi. Yanı sıra Özmen, mavi yakalılar için inşaat ustaları, operatör ve şoför pozisyonlarında; beyaz yakalılar için ise banka, muhasebe ve satış alanlarındaki özgeçmişlerin dikkat çektiğini söyledi.

Nurdağı ve Elbistan’dan sonra Adıyaman’da da kalıcı ofis açılıyor

2000 yılından bu yana iş arayanlar ile işverenleri bir araya getirdiklerini belirten Uğur Özmen, yaşanılan bu zor dönemlerde birebir temasın önemini bir kez daha öğrendiklerini ifade ederek, “Depremin ikinci haftasında sahaya indik. İlk olarak Gaziantep Nurdağı`na götürdüğümüz mobil istihdam ofisimiz ile bölgedeki çadırkent ve konteyner kentlerde saha taraması gerçekleştirdik. Akabinde Kahramanmaraş Elbistan, Hatay Antakya ve Adıyaman`da tırımız ve saha ekiplerimizle saha taramaları yaptık. Nurdağı ve Elbistan`da depremzede halkımızdan iki kişiyi ekibimize katarak konteyner kentteki ofisimizde kalıcı olarak çalışmalarını sağladık. Bu arkadaşlarımız gün içerisinde ofisimize uğrayan kişilerin bilgilerini almaya devam ediyor. Adıyaman’da da kalıcı bir ofis için çalışmalarımız devam ediyor” diye konuştu.

Yetkili kurumlarla istişareler sürüyor

Bölgelerdeki yetkili kurumlarla kontağa geçerek farklı projelerde istihdam süreçleri ile ilgili neler yapılabileceği konusunda istişare etmeye devam ettiklerinin altını çizen Uğur Özmen, “Bölgede planlanan konut projeleri kapsamında faaliyet gösterecek inşaat firmalarının bölge halkından istihdam edebilmesini sağlamak istiyoruz. Bunun için inşaat sektöründe ihtiyaç duyulabilecek mühendis ve mimar pozisyonlarından, usta, işçi ve aşçı gibi tüm pozisyonlar için Yenibiriş`te ilanlar açtık. Gelen başvurular inşaat firmaları ile istihdam amaçlı olarak paylaşılıyor.

Proje kapsamında şu ana kadar 10 bin kişiye ulaşıldı

Proje kapsamında bugüne kadar yaklaşık 10 bin kişiye ulaştıklarını ve bu kişilerin hepsinin bilgilerinin sisteme dahil edildiğini bildiren Uğur Özmen, “Hedefimizi yola çıkarken bölge için 100bin istihdam olarak belirlemiştik. Bu hedefimizi bölge ve bölgeden taşınan tüm afetzedeleri hedefleyerek 100 bin istihdama yükselttik” dedi. Sistemlerinde ağırlıklı olarak mavi yakalı işçi, inşaat ustaları, operatör, şoför pozisyonlarında adayların bulunduğuna dikkat çeken Uğur Özmen, “Sektör olarak verdiğimiz ilanların da etkisi ile inşaat sektörü ağırlıkta. Beyaz yakalı pozisyonlarda da banka, muhasebe ve satış alanlarında özgeçmişler dikkat çekmektedir. Çalışmaları hızlı bir şekilde başlamış olan konut projeleri nedeniyle bölgenin en hareketli sektörü şu an inşaat. Bu iş alanı birçok yan kolu için de beraberinde hareketlilik getiriyor. Bunun yanı sıra konteyner kentler ve yeni projeler için ihtiyaç olan mobilya; kişilerin ihtiyaçlarına yönelik tekstil gibi sektörlerde de mevcut üretimin üzerinde üretim ihtiyacı bulunuyor. Şu an genel olarak yerel yönetimler ve STKlar tarafından yürütülen yiyecek – içecek hizmetleri de bölgedeki hareketliliği sürdüren iş alanlarından biri” diye konuştu.

YENİGÜN HABER MERKEZİ