Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından, en büyüğü 7,6 ile Elbistan'da olmak üzere, toplam 648 depremin meydana geldiği belirtildi.

Sağlık Afet ve Koordinasyon Merkezinden (SAKOM) alınan bilgilere göre an itibarıyla Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ'da 7 bin 108 kişinin hayatını kaybettiği, 40 bin 910 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Depremzedelerin barınması için bölgede, 70 bin 818 AFAD aile yaşam çadırının kurulumunun tamamlandığı ifade edildi.

Bölgede AFAD, PAK, JAK, JÖAK, DAK, Milli Savunma Bakanlığı, Emniyet, Jandarma, UMKE, İtfaiye, Milli Eğitim Bakanlığı, sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler, yerel destek ekiplerinden görevlendirilen personel ile uluslararası arama kurtarma ekiplerinden oluşan alanda görev yapan personel sayısı ise 96 bin 670 olarak bildirildi.

Diğer ülkelerden yardım için gelen 5 bin 309 personelin afet bölgesine sevk edildiği vurgulanan açıklamada, "Afet bölgesine başta ekskavatör, çekici, vinç, dozer, kamyon, arazöz, treyler, greyder, vidanjör gibi iş makineleri olmak üzere toplam 5 bin 434 araç sevk edilmiştir." denildi.

Afet bölgelerine 31 vali, 70'in üzerinde kaymakam ile 68 il müdürü görevlendirildiği duyurulan açıklamada, Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri, Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı 122 hava aracı ile İstanbul, Ankara ve İzmir'den bölgeye personel ve malzeme sevkiyatı için hava köprüsü kurulduğu, bölgeye personel, malzeme sevkiyatı ve tahliye amacıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 9, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 1 olmak üzere 10 gemi görevlendirildiği kaydedildi.

Afet bölgesine AFAD'dan 1 milyar 389 milyon 774 bin 16 lira ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından 250 milyon olmak üzere toplam 1 milyar 639 milyon 774 bin 16 lira aktarıldı.

300 bin battaniye gönderildi

Depremden yoğun şekilde etkilenen bölgeye 300 bin battaniye, 123 bin 395 yatak da gönderildi.

Kızılaydan 79 ikram aracı, 16 mobil mutfak, 1 mobil aşevi, 5 sahra mutfak, 2 mobil fırın, 86 hizmet aracı görevlendirilirken, MSB'den 34 sahra mutfak, Jandarma'dan 2 mobil mutfak, 1 mobil fırın, AFAD ve İHH, Hayrat ve Beşir inisiyatif derneklerinden birer mobil mutfak bölgeye sevk edildi.

Afet bölgelerinde 512 bin 436 sıcak yemek, 322 bin 264 çorba, 490 bin 813 litre su, 406 bin 40 ekmek, 4 bin 450 ekmek arası döner, 1 milyon 314 bin 730 ikramlık malzeme ve 16 bin 700 çay, 151 bin 715 içecek (meyve ve süt) dağıtımı yapıldı.

Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye ve Malatya'da 4 mobil sosyal hizmet merkezi görevlendirildi, bölgeye 1488 personel ve 132 araç yönlendirildi.