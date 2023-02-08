Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD ) yapılan açıklamada, 6 Şubat 2023'te, Kahramanmaraş Pazarcık ilçesindeki 7,7 ve Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, 648 artçı deprem meydana geldiği kaydedildi.

Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ'da toplam 6 bin 234 kişinin hayatını kaybettiği, 37 bin 11 vatandaşın ise yaralandığı belirtilen açıklamada, depremzedelerin barınması için bölgede, 50 bin 818 AFAD aile yaşam çadırının kurulumunun tamamlandığı ifade edildi.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Bölgede AFAD, PAK, Jandarma, DAK, Milli Savunma Bakanlığı, UMKE, İtfaiye, Milli Eğitim Bakanlığı, Güven, STK ve Gönüllüler, Güvenlik, Yerel Destek Ekipleri'nden görevlendirilen personel ile uluslararası arama kurtarma ekiplerinden oluşan toplam arama ve kurtarma personeli sayısı 79 bin 110'dur. Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde diğer ülkelerden yardım için gelen 5 bin 309 personel afet bölgesine sevk edilmiştir.