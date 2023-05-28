Deprem bölgesi seçim sonuçları 2023 çok merak ediliyor. 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları arasında deprem bölgesindeki iller çok merak ediliyor. Deprem bölgesinde hangi aday kaç oy aldı? 28 Mayıs deprem bölgeleri seçim sonuçları belli oldu mu? Erdoğan ve Kılıçdaroğlu deprem bölgelerinde ne kadar oy aldı?

Deprem bölgesi seçim sonuçları 2023

6 Şubat'ta yaşanan büyük depremler sonrası 11 ilde büyük yıkım yaşanmıştı. Depremin etkilendiği 11 ilde seçim sonuçları çok merak ediliyor. Deprem bölgesi seçim sonuçları 2023 ikinci tur sonuçlarına yakından bakalım. İşte Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elazığ'da seçim sonuçları...

Deprem bölgesinde hangi aday kaç oy aldı?

İlk tur seçimlerinde Erdoğan daha çok oy almayı başarmıştı. Erdoğan Kahramanmaraş'ta oyların yüzde 71,9’unu almayı başardı; Kılıçdaroğlu ise yüzde 22,2’de kaldı. Erdoğan’ın ilk tur seçimlerinde aldığı oyların oranı şöyle idi: Malatya 69,4; Elazığ 67,2; Adıyaman 66,2; Kilis 65,6; Osmaniye 62,3; Şanlıurfa 62 ve Gaziantep 59,8.

Erdoğan ve Kılıçdaroğlu deprem bölgelerinde ne kadar oy aldı?

Yurt genelinde seçim heyecanı sona erdi ve şimdi büyük bir merakla seçim sonuçları bekleniyor. Yasaklar kalktığı anda oy oranlarını burada paylaşacağız.