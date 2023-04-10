Meteoroloji Genel Müdürlüğü, deprem bölgesinde beklenen kuvvetli gök gürültülü yağışlar konusunda uyarıda bulundu. Buna göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Elazığ, Diyarbakır, Kahramanmaraş'ın güney ve doğu bölgeleri, Şanlıurfa ve Hatay'ın kuzey kesimleri ve Malatya'nın güney ve doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinde ise yağışların yer yer çok kuvvetli olması öngörülüyor.

Yarın öğle saatlerinde bölgenin batısında ve gece saatlerinde doğusunda kuvvetli yağışların etkisini kaybetmesi bekleniyor. Kuvvetli yağışların neden olabileceği sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Kayank:AA