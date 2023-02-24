Depremin ilk gününden itibaren tüm birimleriyle seferber olan Eyüpsultan Belediyesi, deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın yaralarını sarmak ve ihtiyaçlarını gidermek amacıyla birçok destek ve yardım kampanyası düzenledi.

Özellikle kıyafet, gıda, ısınma, barınma gibi öncelikli yardımların yanı sıra deprem bölgesindeki çocukların moral motivasyonu sağlamak adına “Bir Oyuncak Bir Mektup” kampanyası başlatan Eyüpsultan Belediyesi şimdi de bölgedeki kitap ihtiyacını karşılamak amacıyla “Kitap Kardeşliğine Sen de Katıl” kampanyası düzenliyor.

“Yaraları Birlikte Saracağız” sloganıyla düzenlenen kampanya dahilinde deprem bölgesindeki çocukların ve üniversite öğrencilerinin eğitimlerine destek olmak ve okuma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, roman, hikaye, LGS, YKS, KPSS gibi yardımcı ders kitapları toplanacak.

Vatandaşlar kullanılmamış ve yıpranmamış kitapları toplama noktaları olarak belirlenen Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, Alibeyköy Spor Kompleksi, Göktürk Kültür Merkezi, Gençlik Merkezleri, Genç Akademi, Bilgi Evleri ve Dil Evleri’ne getirebilecekler.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi