‘Otomotiv Gündemi’ programında bu hafta deprem bölgesinde hasar alan, hurdaya çıkan ve kullanılamaz hale gelen motorlu taşıtların durumu ve mağdur olan depremzedelerin beklentileri konuşuldu.

Radyo Trafik’te yayınlanan ‘Otomotiv Gündemi’ programında Yüksek Mühendis Vesiile A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aybar'ın bu haftaki konuğu OYDER Hukuk Müşaviri Av. Gökhan Turan oldu. Programda deprem bölgesinde hasar alan, hurdaya çıkan ve kullanılamaz hale gelen motorlu taşıtların durumu ve mağdur olan depremzedelerin beklentileri konuşuldu.

"HURDA KANUNU İLE MAĞDURİYET GİDERİLMELİ"

Kahramanmaraş ve Hatay depremlerinin ardından yaşama tutunma çabası devam ederken, depremzede vatandaşların mağdur olduğu en büyük konulardan biri hurdaya çıkan, hasar alan araçları. Değer kaybına uğrayan araçlardan tutun, hurda muamelesiyle komik rakamlara satın alınmaya çalışılan araçlar, otomotiv piyasasında acı tecrübeler yaşatıyor. Hem binek otomobil hem ticari araç hatta traktörü olan vatandaşlar da şu anda Ankara'dan yardım bekliyor.

Depremde araçları kullanılmaz hale gelen binlerce belki yüz binlerce vatandaşın, bu araçlara yeniden kavuşabilmeleri, yeni haliyle kavuşabilmeleri için bir hurda kanununun kısa süreli o bölgeye uygulanmasının gerekli bir durum olduğunu belirten İbrahim Aybar,

“Tam da şimdi acilen bir hurda kanuna ihtiyaç var. Özellikle araçları yenilemek için, eski hurda araçların dönüşüme belli bir rakamla teşviki şart. Yeni araç alımında kullanılabilecek bir yeni yasa uygulamasının, geçici bir süre olsa da gündeme gelmesinde de büyük fayda var.” şeklinde konuştu.

OYDER Hukuk Müşaviri Av. Gökhan Turan ise,

“Depremden etkilenen özellikle bunu belgeleyen bu konuda elinde aracın pert olduğuna dair belgesi olan vatandaşa destek şart. Yani zaten aracı pert olmuş, zaten mağdur olmuş. Hiç olmazsa bazı vergilerden istisna tutularak yeniden araç sahibi edilmeli bence.” dedi.

"ZORUNLU TRAFİK SİGORTASINA DEPREM KLOZU EKLENMELİ"

Deprem ülkesiyiz. Gelecekte de beklenen depremler olduğunu hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla geleceğe ilişkin bu konuda bir tedbir almak gerekiyor. Kaskonun önemi deprem felaketiyle birlikte yeniden ortaya çıktı. Kaçındığımız çok küçük bedellerin aslında risk gerçekleştiğinde ne kadar büyük bedenlere dönüştüğünü hep beraber gördük.

Deprem konusunda evler gibi araçların da zorunlu bir sigortaya tabii tutulması gerektiğini savunan İbrahim Aybar: “Konutlardaki DASK sistemi gibi kara yolları zorunlu trafik poliçelerine de bu şekilde bir kloz eklemek o poliçenin bedelini bence çok fazla yükseltmeyecektir, çünkü daha genele yayılan bir sistem olacağı için bence bu yol düşünülebilir. Zorunlu trafik sigortasına sadece deprem için değil, belki tüm doğal afetler için sel, heyelan, deprem gibi kloz eklemek, bence gelecek için makul ve mantıklı bir çözüm olabilecektir.” dedi.