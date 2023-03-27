Beşiktaş ilçesinde bulunan Yıldız Teknik Üniversitesi Oditoryum’nda düzenlenecek olan etkinlikte, olası afetler ve ortaya çıkabilecek risklerin çözümleri masaya yatırılacak. YTÜ Yıldız Teknopark bünyesindeki InsurTech Hub tarafından düzenlenen programda ayrıca; iklim değişikliğinin sigorta sektörüne etkileri, risk önleyici teknolojiler, doğal afetler ve katastrofik riskler ele alınacaktır. Ülkemizin içinden geçtiği durum göz önünde bulundurularak ve yaşanılan süreçler dikkate alınarak planlanan etkinliğimizde siz değerli basın mensuplarını da aramızda görmekten memnuniyet duyarız.
Program Akışı:
10:00-10:30 Açılış Konuşmaları
Türk Reasürans A.Ş., Genel Müdürü, Sayın Selva EREN
YTÜ Yıldız Teknopark, Genel Müdürü, Sayın Orhan TANIŞMAN
InsurTech Hub, Yönetim Kurulu Başkanı, Sayın Fatih ACER
10:30-11:30 Birinci Oturum Startup Sunumları
Yapay Zeka Tabanlı Deprem Erken Uyarı Sistemi-EDIS
Emlak Bilgi Bankası-Tapusor.com
11:30-11:45 Mola
11:45-12:30 İkinci Oturum Panel
Moderatör:
InsurTech Hub Program Lideri Ebru Sakine ŞEVLİ
Katılımcılar:
Türk Reasürans A.Ş. Baş Modellemecisi, Boğaziçi Üniversitesi Deprem Mühendisliği Ana Bilim Dalı Bölüm Başkanı, Prof. Dr. Sinan AKKAR
Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Öğretim Görevlisi, Prof. Dr. Ali KOÇAK
EDIS Teknoloji Departmanı Başkanı, Dr. Süleyman TUNÇ
YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdür Yardımcısı, İsa Turgut İNCİ