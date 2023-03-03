Uluslararası 85’i aşkın oyun firmasının Türkiye yetkili satıcısı olan dijital oyun mağazası oyunfor.com’un yayınladığı verilere göre, oyun alışverişlerinde 2023’ün Ocak ayına göre %10 düşüş yaşanırken, 2022’nin Aralık ayına göre %11 artış gözlemlendi. 2022 ile beraber artışa geçen oyun alışverişleri 2023’ün Ocak ayında artış trendini korurken 2023’ün Şubat ayında -yaşanan deprem felaketi nedeniyle- alışverişlerde düşüş yaşandı. Toplam oyun alışverişlerinin büyük bir bölümü mobil kategorisindeki oyunlarda olurken, PC ve konsol oyun alışverişleri diğer aylara göre düşüş gösterdi.

Şubat ayında oyuncuların en çok ilgi gösterdiği oyun Riot Games'in ünlü mücadeleci FPS oyunu Valorant oldu. Valorant'ı, ülkemizde en çok oynanan oyunlarda, en hızlı yükselişe geçen oyun ünvanına sahip olan Call of Duty: Warzone 2.0 takip etti ve Warzone 2.0, Şubat ayında da ikinci sırada yer almayı başardı. En çok oynanan oyunlar listesinde 10 oyundan beş tanesi mobil kategorisinden oldu.

Kategorik dağılım

PLATFORM ARALIK 2022 OCAK 2023 ŞUBAT 2023 PC %25 %26 %22 Konsol %20 %17 %18 Mobil %55 %57 %60



En çok oyun içi satış yapılan 10 oyun

Valorant Call of Duty: Warzone 2.0 PUBG Mobile Garena Free Fire Call of Duty Mobile League of Legends Arena of Valor Tom Clancy's Rainbow Six Siege Roblox World of Warcraft

İllere göre dağılım

Oyun alışverişlerinde, Şubat ayında en çok alışveriş İstanbul’dan yapıldı. İstanbul’u, Antalya, Ankara, Bursa ve İzmir takip etti. Antalya, 2023 yılında oyun alışverişlerinde en büyük artış yaşayan il oldu.

# ARALIK 2022 OCAK 2023 ŞUBAT 2023 1 İstanbul İstanbul İstanbul 2 Ankara Ankara Antalya 3 İzmir Antalya Ankara 4 Bursa Bursa Bursa 5 Antalya İzmir İzmir



Yaş aralığına göre dağılım

Ekim ayında toplam oyun alışverişlerinin önemli bir kısmı 21-30 yaş arasındaki oyuncular tarafından yapıldı.



YAŞ ARALIK 2022 OCAK 2023 ŞUBAT 2023 18-21 %7 %6 %7 21-30 %48 %47 %49 30+ %45 %47 %44

Cinsiyete göre dağılım

CİNSİYET ARALIK 2022 OCAK 2023 ŞUBAT 2023 KADIN %28 %29 %30 ERKEK %72 %71 %70

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi