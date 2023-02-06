Sevgili dostlar, gazetemizde her hafta Salı Günleri yazıyorum. Bu nedenle Olağanüstü bir durum olmadıkça da yazılarımı Pazartesi Gününden yazıp gazetemize gönderiyorum. Ama bu hafta, Şimdi tam da bu Pazartesi (06.Şubat.2023) yeni bir konuyla huzurlarınıza çıkmaya hazırlanırken Adana, Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye yöresinden gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem haberiyle sarsıldık..

Değerli okurlar, yıkıcı, hasar verici olarak dünyanın en büyük depremleri arasında gösterilen 17.Ağustos.1999 Gölcük depreminin de 7.4 büyüklüğünde olduğunu hatırlayacak olursak yöreden gelecek olan haberler gerçekten korku ve ürperti uyandırıyor..

Korktuğumuza uğramamak en büyük temennimiz olsun…

Yıkıntı ve enkazların arasından insanların kurtarılması için yeniden dua ve mucizelere ihtiyacımız var.

Ölenlere rahmet, geride kalanlara sabırlar ve başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz…

Esen kalın.