6 Şubat depremlerinde sahada çalışan MasterChef Şampiyonu Uğur Kardaş'ın, "Ellerime bakın, günlerdir enkazdan insan çıkarmaktan ne hale geldik. Hayatını kaybetmiş bedenleri çıkarıp arkaya koyuyoruz. O sırada Afgan'ın biri gelip kolunu, elini kesip altınlarını alıyor. Allah kahretsin ya, Allah belanızı versin..." söylemleriyle deprem provokasyonu yaptığı tespit edilmiş ve Kahta Sulh Ceza Hakimliği kararıyla tutuklanmıştı.

1 aydan fazla süredir cezaevinde olan Uğur Kardaş dün serbest bırakıldı. Sosyal medya hesabından sevenlerine seslenen Kardaş, "Gerçekten hepinize tek tek cevap vermek çok isterim ama arkadaşlar beni de anlayın. Sizi çok özledim. Çok güzel yemek videolarıyla geri geleceğiz. Saç sakal biraz kesilecek. Geldim, sizi çok seviyorum. Çok şükür" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi