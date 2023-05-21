Karşılaşmayı baştan sona önde götüren Denver Nuggets, sahadan 119-108 galip ayrıldı ve seride durumu 3-0’a getirdi. Nuggets, 23 Mayıs Salı günü oynanacak maçı kazanması halinde tarihinde ilk kez NBA Finaline ulaşacak.
Nuggets’ta Jamal Murray 37 sayı – 7 ribaunt – 6 asist – 5 üçlükle yıldızlaşırken Nikola Jokic 24 sayı – 6 ribaunt – 8 asistle katkı verdi. Kentavious Caldwell-Pope 17 sayıyla mücadele ederken Bruce Brown 15 sayı – 5 asist, Michael Porter 14 sayı – 10 ribaunt – 6 asistle bitirdi.
Lakers‘ta Anthony Davis’in 28 sayı – 18 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi. LeBron James 23 sayı – 12 asistle maçı noktaladı. Austin Reaves 23 sayı – 5 asistle destek sağlarken Rui Hachimura 13 sayı, Lonnie Walker 9 sayı kaydetti.