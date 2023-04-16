Markayı daha yakından tanımak adına Hacı Şerif’in 4.Kuşak temsilcisi olan Şerif Yunus Helvacı ile “Hacı Şerif Üretim Merkezi” adını verdikleri fabrikalarında buluştuk. Şerif Yunus Helvacı, dedesi Hacı Şerif Mehmet Hamdi Helvacı’nın 1938 yılında Babadağ’da lakapları olan “Beyoğlu” ile oluşturdukları “Beyoğlu Şekerleme Evi” dükkanının sembolik maketinin önünde karşılıyor. Şerif Yunus Helvacı arkasına adeta büyükbabası Mehmet Tevfik Helvacı, dedesi Şerif Hamdi Helvacı, amcası Mithat Helvacı ve babası Necip Helvacı’nın gücünü almıştı.

Tencerede Yapıp, Kapağında Sattılar

Şerif Yunus Helvacı, Hacı Şerif markasının ortaya çıkış öyküsünü şöyle aktarıyor. “Merhum büyükbabam Mehmet Helvacı 1932 yılında Sarayköy’de Miçous isimli bir Rum’un şekerlemeyi tencerede yapıp kapağında sattığını görüyor. “Bunu bende yapmalıyım” diyor. Babadağ’da küçük bir dükkanda şekerleme üretmeye başlıyorlar. Dedem Şerif Helvacı’nın dahil olmasıyla şekerlemenin yanına lokum ve helva ekliyorlar. 1938 yılında resmi olarak kuruluyorlar.

Şerif helvacı, 1957 yılında gelerek bir şekerciyle ortak olur. 1959 yılında ise Bayramyeri’ndeki kendi yerlerini açtılar” diye anlatıyor.

“Maaşım Yarım Kilo Çikolataydı”

Şerif Yunus Helvacı, çocukluğundan beri işin içinde. Kendi ifadesiyle “Denizli Çınar Meydanı’nda bile dolaşmadım” diyor. Öğrenciyken de tatil nedir bilmeden çalışmış. 1996 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği’ni kazanmış. Ailesi “okuyup ne yapacaksın gel çalış” deseler de üniversiteye gitmiş. Üniversite farklı bir bakış açısı kazandırmış. “İstanbul’da Cumartesi günleri Eminönü’nde bir çikolatacının yanında çalıştım. Maaşım yarım kilo çikolataydı” diye ekliyor.

“Ben o işi azcik garanlık görüyorum”

Şerif Yunus Helvacı, 2000’de üniversiteyi bitirip Denizli’ye dönüyor. Bayramyeri’nde 200 metrekarenin içinde 4 çalışanı ile hem üretiyorlar hem de satış yapıyorlar. Önce mağazayı büyütüyorlar. 2007 yılında bir dükkan kiralayarak ilk şubelerini açıyorlar. İkinci şubelerini 2009 yılında Çınar’da açtıklarında Dedesi Şerif Helvacı “Ben o işi azcik garanlık görüyorum” diyor. 2011’ kadar şube sayısını 4’e çıkarıyor. 2012 yılında en büyük hayali olan Eminönün’deki mağazayı hayata geçirmek oluyor.

Hacı Şerif markası, bugün 18 şehirde 52 şubesi ve 250 çalışanı ile alanının en bilinen markalarından biri olmuş…

Marka Bilinirliğini İrmik Helvası ve Dondurmayla Arttırdı

Şerif Yunus Helvacı, markanın bilinirliğini artırmak içinde çalışmaya başlar. Mağazalarına gelenlerin yaş ortalamasının 40 -50’li yaş olduğunu fark ediyor. “Geleceğe yatırım için gençlerle çocukları mağazaya çekmem gerekiyordu. Biz irmik helvası yapıyoruz, bu ürün de hep ölümü çağrıştırmış. “Gençlere nasıl yediririm” diye düşünürken irmik helvasını dondurma ile buluşturmuş. İlk etapta dondurmalı irmik helvasını ikram etmeye başlamışlar. Çok güzel geri dönüşümler aldık” diyor.

Bugün kiokslarla AVM’lerde her kitleye ulaşabiliyorlar.

İnsanların Bedenlerine Enerji Oluyoruz

Şerif Yunus Helvacı, 'Bu işi tatlı dille yapıyoruz. Ve hep söylüyorum bu dünyada öğrenilmesi gereken en önemli dil, tatlı dil" diyor.

“Son birkaç yıl içinde, ürün yelpazemizi 500'e kadar çıkardık" diyen Helvacı, "Eskiden üç çeşit lokum vardı. Şimdi 45 çeşit lokum var. Onun yanı sıra tatlı, helva çeşitleri çoğalmaya başladı. Eskiden sade helva olurdu. Şimdi ise fıstıklı, kakaolu, leblebi helvası gibi birçok çeşit var. Dördüncü kuşak olarak bayrağı ben devir aldım. Bu işi daha da ileriye götürmek için teknolojinin en son harikalarından yararlanmak adına gıda mühendisleri nezaretinde ve hijyenik şekilde ürünlerimizi üretip müşterilerimize sunuyoruz" diyor.

Şerif Yunus Helvacı, yaklaşık 5000 metrekare kapalı alana sahip imalathanelerinde dondurmalı irmik helvası, şekerleme, lokum, çikolata, helva ve şuruplu tatlı çeşitleri üretimi yapıyorlar.

Ceviz, incir ve kabak gibi birçok sebze ve meyvenin tatlısının yanı sıra irmik helvası, macun, helva ve lokum başlıca ürünleri olduğunu belirtiyor.

Şerif Yunus Helvacı; "Tadı önemsediğimiz kadar ürünlerimizin sağlıklı ve doğal olmasını da önemsiyoruz. Fabrikamızda özel bakır kazanlarda, çınar ağacından yapılmış kaşıklar kullanarak tamamen el yapımı üretim yapılmaktadır. Üretim yaparken en kaliteli hammaddeyi, en hijyenik koşullarda kullanıyoruz. Bu lezzetli tatlıları sizlere sunabilmek için Türkiye'nin dört bir tarafından yüzlerce çiftçimizin özel olarak yetiştirdiği kuruyemiş ve meyveleri kullanıyoruz. Sevgi; her şeyin ilacı, bizim ise; tadımız tuzumuzdur..." diyor.

Togg Dolum İstasyonu Hacı Şerif Üretim Merkezi’nde

Şerif Yunus Helvacı ile konuşurken üretim merkezi önünde hararetli bir çalışma söz konusuydu. Türkiye'nin küresel mobilite markası Togg'un dolum istasyonu kuruluyordu. İstasyonda araçlar enerjilerini alırken, misafirlerde Hacı Şerif lezzetleri bedenlerine enerji alma imkanı bulacaklar. Bir taraftan da alışveriş yapmanın keyfini yaşayacaklar

Bülent Vural’ın Seçtikleri

İçi Dışı Antep Fıstıklı Baklava Bohça Lokum

Hacı Şerif’in “Çikolatalı Bohça Lokumları” butik tarzda küçük kazanlarda pişirildiği için çok özel tat ve kıvama sahiptir. İçi dışı Antep fıstığı ile kaplanmasından dolayı daha keyifli olduğunu belirtmeliyim.

Mori Tahinli Truffle Çikolata

Hacı Şerif tarafından üretilen tahinli spesiyal sütlü ve bitter truffle çikolata, ege de yetişen susamlardan üretilen tahin ile muhteşem çikolatalar listenizin 1. sırasında yer alacaktır. Özellikle Kış aylarında çıkan Tahinli Truffle Çikolata incecik bir kaplamaya sahip olduğu için ağızda tahin patlaması yaşıyorsunuz.

Bayramyeri Kırık Çikolata

Bayramyeri Kırık Çikolata adını verdikleri çikolatanın Sütlü Antep Fıstıklı, Bitter Antep Fıstıklı, Fildişi Antep Fıstıklı, Karamelli Beyaz Antep Fıstıklı, Ruby Antep Fıstıklı çeşitleri bulunuyor. Özellikle Fildişi ve Bitter Antep Fıstıklı favorim olduğunu belirtmeliyim

Tulumba Tatlısı

1932 yılından beri yapmış oldukları tulumba tatlısı adeta Hacı Şerif’in imza lezzetlerinden biri olmuş. Çıtır çıtır bir lezzete sahip olan tulumba tatlısından yemek için mutlaka uğramalısınız.

Denizli’nin Babadağ ilçesinden başlayan Hacı Şerif’in hikayesi yeni kuşakların katkılarıyla devam ediyor.

Güzel sofralarda ve mekanlarda buluşmak dileğiyle…