İzmir, Denizli Samsun, Diyarbakır, Mersin, İstanbul Eskişehir ve Ankara’da düzenlenen ve gençlerin kendi sorunlarını tartıştığı forumlardan sonra gençlerin milletvekilleriyle buluşacağı ve önerilerini karşılıklı olarak tartışabileceği siyasal forumların ilk durağı Denizli. Fikirlerini, talep, beklenti ve umutlarını görünür kılmak isteyen ve seçimler öncesi siyasi partilerin gençlik politikalarını gözden geçirmelerini talep eden gençler, 25 Mart Cumartesi günü Denizli’nin milletvekilleriyle bir araya gelecek. Denizlili gençler, gençlik forumlarından çıkan 4 ana başlık altındaki çözüm önerilerini (Nitelikli Eğitim, Genç İşsizliği, Gençlerin Siyasete Katılımı ve Gençlerin Temel İhtiyaçlara Erişimi) North Point Otel’de düzenlenecek Siyasal Forumlar’da milletvekillerine ve siyasi parti temsilcilerine aktaracak. Siyasi parti temsilcileri gençlerin bu 4 konuyla ilgili sorularını cevaplarken gençler de farklı siyasi partilerin gençlik meselelerine yaklaşımlarını ve bu konulardaki planlarını birinci ağızdan dinlemiş olacak. Gençliğin Yüzleri, yaklaşık 7 milyon genç seçmenin ilk defa oy kullanacağı 2023 seçimleri öncesinde genç seçmenlerin taleplerini, çeşitli görüşlere sahip gençler aracılığıyla ve yine gençlerin öncülüğünde milletvekilleriyle kamusal bir tartışmaya çevirmek için önemli bir fırsat sunacak. Gençlerin kurguladığı ortak akla dayalı bir çözüm üretme süreci olan Gençliğin Yüzleri, 2023 genel seçimleri çerçevesinde genç seçmenlerin taleplerini siyasi partiler tarafından görünür kılmak, demokrasiye katılımlarını güçlendirmek ve gençlerin ortak meselelerine çözümler üretmek üzere tarafsız, partiler üstü ve şeffaf bir ortam için alan açıyor. Her görüşten siyasetçilerin parti programlarını oluştururken yararlanabilecekleri bir sivil gençlik hareketi olan bu program, Ulusal Demokratik Enstitü, Sosyal İklim Derneği, Dokuz 8 Medya Araştırmaları Derneği ve Daktilo 1984’ün desteğiyle gerçekleştiriliyor.