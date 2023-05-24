Denizli'nin Buldan ilçesinde karşı şeride geçen tırın otomobille çarpışması sonucu aynı aileden 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Marmaris Devlet Hastanesinden Manisa Alaşehir'e tayini çıkan Hasan Çetinkaya ve Ümmi Çetinkaya yeni görev yerlerine giderken trafik kazasında kendileri ve 2 çocuğu hayatını kaybetti.
Mehmet Börekci yönetimindeki 32 ACN 657 plakalı tır Bozalan mevkisinde karşı şeride geçerek Hasan Çetinkaya (35) idaresindeki 46 P 7454 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle tır otomobili altına alarak yol kenarına sürükledi, daha sonra şarampole devrildi. Otomobil ise yol kenarında kaldı.
Olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri otomobil sürücüsü Çetinkaya, eşi Ümmü (31), kızları İkra (6) ve İdil'in (3) hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan tır sürücüsü Börekci Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.