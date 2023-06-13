Süpermarketteki dans görüntüleri sosyal medyada paylaşılan Denizlili emekli resim öğretmeni Nimet Gönül, görüntülerin çekildiği gün şarkıcılar Mabel Matiz ve Mert Demir'in "Antidepresan" şarkısının sözlerine ve ritmine kapılarak dans ettiğini söyledi.

Merkezefendi ilçesine bağlı Karaman Mahallesi'nde yaşayan 56 yaşındaki Nimet Gönül, AA muhabirine, görüntülerin ilgi görmesinin kendisini şaşırttığını belirtti.

Gittiği düğünlerde, davetlerde çevresinden "Nerden geldi bu kadın?", "Ne zaman gidecek?" şeklinde sözler işittiğini anlatan Nimet Gönül, nakaratı "Gitme burdan" şeklinde başlayan şarkının sözlerinin ve ritminin kendisini etkilediğini ifade etti.

Gönül, "O şarkının ritmi beni orada oynattı. Mesele bu." dedi.