Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçlarına göre Denizli ilindeki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimlerini açıkladı. Bu veriler, 2022 Lise 1. yerleştirme sonucunda elde edilen puanlar ve dilimlerdir. Denizli ilindeki öğrenciler ve velileri, bu bilgileri tercih sürecinde değerlendirerek en uygun liseleri seçebilirler.

Denizli Liselerinin 2022 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri;

Okul Adı Okul Türü Pansiyon

Durumu Yabancı

Dili Taban

Puanı Yüzdelik Dilim

2022 Yüzdelik Dilim

2021 Denizli / Merkezefendi / Erbakır Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 474,92 0,73 0,71 Denizli / Merkezefendi / AYDEM Fen lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 464,86 1,44 1,57 Denizli / Pamukkale / Yaşar Kımıl Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 456,68 2,15 2,46 Denizli / Merkezefendi / Lütfi Ege Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 445,64 3,31 3,95 Denizli / Merkezefendi / Mustafa Kaynak Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 439,51 4,04 5,43

Denizli / Merkezefendi / Durmuş Ali Çoban Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 427,37 5,61 7,09 Denizli / Merkezefendi / İbrahim Cinkaya Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 420,99 6,54 7,95 Denizli / Merkezefendi / Merkezefendi Belediyesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 416,31 7,25 8,69 Denizli / Merkezefendi / İbrahim Cinkaya Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 412,32 7,87 8,76 Denizli / Babadağ / Ahmet Nazif Zorlu Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 406,11 8,89 9,77 Denizli / Çivril / Şevkiye Özel Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 395,14 10,79 11,34 Denizli / Tavas / Özay Gönlüm Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 387,94 12,11 14,49 Denizli / Merkezefendi / Cedide Abalıoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 358,81 18,32 18,71 Denizli / Merkezefendi / Hatipzade Veli Başer Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 348,14 20,94 – Denizli / Merkezefendi / Denizli Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 339,66 23,2 24,07 Denizli / Pamukkale / Pamukkale Belediyesi Muhammet Serter Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 328,25 26,51 26,88 Denizli / Pamukkale / Orhan Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 323,44 28,03 30,53 Denizli / Pamukkale / Gülay Kaynak Sarıkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 301,77 35,58 37,88 Denizli / Pamukkale / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 290,07 40,23 48,04 Denizli / Pamukkale / Gülay Kaynak Sarıkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 251,14 59,59 71,44 Denizli / Merkezefendi / Necla-Ergun Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 242,07 65,1 68 Denizli / Merkezefendi / Albayrak Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon(Kız) İngilizce 222,09 78,49 76,99 Denizli / Merkezefendi / Cedide Abalıoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 221,19 79,11 99,83 Denizli / Pamukkale / Sema-Abdurrahman Karamanlıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 215,97 82,72 – Denizli / Tavas / Tavas Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 205,37 89,44 – Denizli / Pamukkale / Osman Aydınlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 193,31 95,17 94,52 Denizli / Merkezefendi / İş Adamları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 177,70 98,83 86,46 Denizli / Merkezefendi / Servergazi Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 174,39 99,19 92,09 Denizli / Pamukkale / Sema-Abdurrahman Karamanlıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 167,55 99,65 –

Denizli ilindeki liseler arasında Erbakır Fen Lisesi en yüksek taban puanına sahiptir. Erbakır Fen Lisesi, 474,92 taban puanıyla fen alanında öğrencilere eğitim imkanı sunmaktadır. AYDEM Fen Lisesi, Yaşar Kımıl Fen Lisesi, Lütfi Ege Anadolu Lisesi, Mustafa Kaynak Anadolu Lisesi ve diğer liseler de öğrencilere farklı alanlarda eğitim fırsatı sunan seçenekler arasındadır.

Denizli ilindeki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri, öğrencilerin tercih yaparken dikkate almaları gereken önemli bir faktördür. Öğrenciler, kendi yeteneklerine, ilgi alanlarına ve hedeflerine uygun olan liseleri seçerek geleceklerini şekillendirebilirler.

Denizli ilindeki liselerin 2023 taban puanları ve yüzdelik dilimleri, öğrenciler ve aileleri için önemli bir kılavuz niteliğindedir. Bu verilere göre tercih yapmak, öğrencilerin eğitim hayatlarında doğru adımlar atmalarını sağlayacaktır. Tüm öğrencilere tercih sürecinde başarılar dileriz.

Not: Yukarıda yer alan bilgiler, 2023 LGS sonuçlarına dayanmaktadır. Öğrenciler ve aileleri için kesin ve güncel bilgilere ulaşmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi web sitesi ve Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün duyurularını takip etmek önemlidir.