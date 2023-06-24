Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçlarına göre Denizli ilindeki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimlerini açıkladı. Bu veriler, 2022 Lise 1. yerleştirme sonucunda elde edilen puanlar ve dilimlerdir. Denizli ilindeki öğrenciler ve velileri, bu bilgileri tercih sürecinde değerlendirerek en uygun liseleri seçebilirler.
Denizli Liselerinin 2022 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri;
|Okul Adı
|Okul Türü
|Pansiyon
Durumu
|Yabancı
Dili
|Taban
Puanı
| Yüzdelik Dilim
2022
|Yüzdelik Dilim
2021
|Denizli / Merkezefendi / Erbakır Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|474,92
|0,73
|0,71
|Denizli / Merkezefendi / AYDEM Fen lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|464,86
|1,44
|1,57
|Denizli / Pamukkale / Yaşar Kımıl Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|456,68
|2,15
|2,46
|Denizli / Merkezefendi / Lütfi Ege Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|445,64
|3,31
|3,95
|Denizli / Merkezefendi / Mustafa Kaynak Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|439,51
|4,04
|5,43
|Denizli / Merkezefendi / Durmuş Ali Çoban Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|427,37
|5,61
|7,09
|Denizli / Merkezefendi / İbrahim Cinkaya Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|420,99
|6,54
|7,95
|Denizli / Merkezefendi / Merkezefendi Belediyesi Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|416,31
|7,25
|8,69
|Denizli / Merkezefendi / İbrahim Cinkaya Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|412,32
|7,87
|8,76
|Denizli / Babadağ / Ahmet Nazif Zorlu Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|406,11
|8,89
|9,77
|Denizli / Çivril / Şevkiye Özel Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|395,14
|10,79
|11,34
|Denizli / Tavas / Özay Gönlüm Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|387,94
|12,11
|14,49
|Denizli / Merkezefendi / Cedide Abalıoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|358,81
|18,32
|18,71
|Denizli / Merkezefendi / Hatipzade Veli Başer Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|348,14
|20,94
|–
|Denizli / Merkezefendi / Denizli Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|339,66
|23,2
|24,07
|Denizli / Pamukkale / Pamukkale Belediyesi Muhammet Serter Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|328,25
|26,51
|26,88
|Denizli / Pamukkale / Orhan Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|323,44
|28,03
|30,53
|Denizli / Pamukkale / Gülay Kaynak Sarıkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|301,77
|35,58
|37,88
|Denizli / Pamukkale / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|290,07
|40,23
|48,04
|Denizli / Pamukkale / Gülay Kaynak Sarıkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|251,14
|59,59
|71,44
|Denizli / Merkezefendi / Necla-Ergun Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|242,07
|65,1
|68
|Denizli / Merkezefendi / Albayrak Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|222,09
|78,49
|76,99
|Denizli / Merkezefendi / Cedide Abalıoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|221,19
|79,11
|99,83
|Denizli / Pamukkale / Sema-Abdurrahman Karamanlıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|215,97
|82,72
|–
|Denizli / Tavas / Tavas Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|205,37
|89,44
|–
|Denizli / Pamukkale / Osman Aydınlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|193,31
|95,17
|94,52
|Denizli / Merkezefendi / İş Adamları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|177,70
|98,83
|86,46
|Denizli / Merkezefendi / Servergazi Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|174,39
|99,19
|92,09
|Denizli / Pamukkale / Sema-Abdurrahman Karamanlıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|167,55
|99,65
|–
Denizli ilindeki liseler arasında Erbakır Fen Lisesi en yüksek taban puanına sahiptir. Erbakır Fen Lisesi, 474,92 taban puanıyla fen alanında öğrencilere eğitim imkanı sunmaktadır. AYDEM Fen Lisesi, Yaşar Kımıl Fen Lisesi, Lütfi Ege Anadolu Lisesi, Mustafa Kaynak Anadolu Lisesi ve diğer liseler de öğrencilere farklı alanlarda eğitim fırsatı sunan seçenekler arasındadır.
Denizli ilindeki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri, öğrencilerin tercih yaparken dikkate almaları gereken önemli bir faktördür. Öğrenciler, kendi yeteneklerine, ilgi alanlarına ve hedeflerine uygun olan liseleri seçerek geleceklerini şekillendirebilirler.
Denizli ilindeki liselerin 2023 taban puanları ve yüzdelik dilimleri, öğrenciler ve aileleri için önemli bir kılavuz niteliğindedir. Bu verilere göre tercih yapmak, öğrencilerin eğitim hayatlarında doğru adımlar atmalarını sağlayacaktır. Tüm öğrencilere tercih sürecinde başarılar dileriz.
Not: Yukarıda yer alan bilgiler, 2023 LGS sonuçlarına dayanmaktadır. Öğrenciler ve aileleri için kesin ve güncel bilgilere ulaşmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi web sitesi ve Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün duyurularını takip etmek önemlidir.Kaynak: HABER MERKEZİ