Vatandaşların Kurban Bayramını rahat ve huzur içinde geçirebilmeleri için tüm tedbirlerini alan Denizli Büyükşehir Belediyesi, tüm birimlerinde nöbetçi ekipler oluşturdu.

Denizli’de vatandaşların rahat ve huzur içinde bir Kurban Bayramı tatili geçirebilmeleri için tüm tedbirlerini alan Denizli Büyükşehir Belediyesi, tüm birimlerinde nöbetçi ekipler oluşturdu. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi, Zabıta Dairesi, Ulaşım Dairesi ve Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü başta olmak üzere vatandaşların imdadına koşmak için hazır bekleyen nöbetçi ekipler bayram tatili boyunca görevlerinin başında olacak. Ekiplere "Alo 153" telefon hattından ulaşabileceği belirtilirken, Denizli Büyükşehir Belediyesinin "112 İtfaiye", "188 Cenaze" ve Büyükşehir DESKİ'nin "185 Çağrı Merkezi" de hizmet verecek. DENİZLİ (İGFA)