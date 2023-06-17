Elle Style Awards Ödülleri'nde ödül alan Mabel Matiz ve Melike Şahin, konuşmalarında LGBTİ+'lara ithaf etmesi nedeniyle tepki aldı. Bu tepkiler sonucunda şarkıcıların konseri iptal edildi.

30 Haziran tarihlerinde Açık Hava Tiyatrosu''nda gerçekleşecek konserler iptal edildi

Denizli'de gerçekleştirilecek olan temmuz konserleri, ünlü isimler Mabel Matiz ve Melike Şahin'in performansları iptal edildi. Belediye, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gerekçe belirtmeksizin "Kamuoyuna duyurumuzdur... Açık Hava Tiyatrosu'nda 19 ve 30 Haziran tarihlerinde özel bir şirket tarafından yapılacak olan Mabel Matiz ve Melike Şahin konserleri iptal edilmiştir" açıklamasını yaptı.

Melike Şahin ve Mabel Matiz Ödül Gecesinde Ne Konuştular

Melike Şahin, 13 Haziran'da düzenlenen törende "Yılın Stil Sahibi Müzisyeni" ödülünü aldı ve konuşmasında, "Tüm kız kardeşlerime, tüm LGBTİ+ bireylere... İncinmiş olan her yanımızı şefkatle saracak güce sahibiz, bunu biliyorum. Bu ödülü, hak ettiğimiz gülümsemelere ve ödediğimiz bedellere adıyorum" şeklinde konuştu.

Mabel Matiz, aynı törende ödül alarak konuşmasında, "Ödülümü, Türkiye'deki cesur LGBTİ+ bireylerine armağan ediyorum. Varlıklarını korkusuzca haykırmaya devam eden ve beni her zaman büyük ölçüde ilham veren bu insanlara ithaf ediyorum" ifadelerini kullandı.