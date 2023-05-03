Kirlilikle mücadele: Deniz ve okyanus kirliliğini önlemek ve azaltmak, bu alanların korunması için atılması gereken en önemli adımlardan biridir. Plastik atıkların azaltılması, kimyasal kirlilikle mücadele ve deniz taşımacılığından kaynaklanan kirliliği önleyici düzenlemeler bu kapsamda değerlendirilebilir.

Sürdürülebilir balıkçılık uygulamaları: Deniz ve okyanus ekosistemlerinin korunması için sürdürülebilir balıkçılık uygulamalarının benimsenmesi gerekmektedir. Aşırı avlanmanın önlenmesi, avlanma tekniklerinin iyileştirilmesi ve deniz alanlarının koruma altına alınması bu konuda önemli adımlardır.

Deniz alanlarının korunması: Deniz koruma alanları oluşturarak, deniz ve okyanus ekosistemlerinin hassas ve önemli bölgelerini koruma altına almak, biyoçeşitliliğin sürdürülmesine ve ekosistem hizmetlerinin devamlılığına katkı sağlar.

Kıyı alanlarının yönetimi: Kıyı alanları, deniz ve okyanus ekosistemlerine doğrudan etki eder ve bu nedenle kıyı alanlarının sürdürülebilir yönetimi büyük önem taşır. Kıyı yapılaşmasının düzenlenmesi, erozyonun önlenmesi ve kıyı alanlarında doğal habitatların korunması bu alandaki temel adımlardır.

İklim değişikliği ile mücadele: Deniz ve okyanus ekosistemleri, iklim değişikliğinden önemli ölçüde etkilenmektedir. Bu nedenle, iklim değişikliği ile mücadele ederek, deniz ve okyanus ekosistemlerinin korunmasına katkı sağlamak mümkündür. Karbon emisyonlarının azaltılması, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kullanımı bu bağlamda önemli önlemlerdir.

Bilinçlendirme ve eğitim: Deniz ve okyanusların korunması için, insanların bu konudaki bilinç düzeyinin artırılması ve eğitim faaliyetlerine önem verilmesi gerekmektedir.