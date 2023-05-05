Dünyada sırrı çözülemeyen yerler var. Uzaydaki karadelikler koşunun gizemi tam anlamıyla çözülememişken bir başka merak konusu da denizlerde oluşan “mavi delikler.” Açık denizlerde yer alan Mavi Deliklerin sayısı da azımsanacak gibi değil. İyi bilinen örnekler olarak Güney Çin Denizi (Ejder çukuru), Belize (Büyük Mavi Çukur, yani Great Blue Hole ) Bahamalar (Dean’s Mavi Çukuru) Guam Avustralya (Büyük Setv Resifi) ve Mısır’daki (mavi Çukur) bu devasa doğa olayı bilim adamlarının dikkatini çekiyor. Bir çokı bilim insanı bu mavi çukurların gizemlerini çözebilmek için sürekli araştırmalar yapıyor.

En ünlü mavi çukur ise Karaiplerdeki Belize City şehrinin 96.5 km dışında yer alan Büyük Mavi Delik’in 153 bin yıl önce oluşan su altı düdeni olduğu varsayılıyor.. 300 m çapında ve 124m derinliğindedir. Bölge tehdit altındaki deniz türlerine; deniz ayısı, yeşil kaplumbağa ve Amerikan timsahına da ev sahipliği yapıyor.

Bilim insanları Büyük Mavi Çukur’un Buz Çağı'nda, deniz seviyesinin henüz düşük olduğu bir dönemde, bir mağara olarak oluştuğunu, deniz seviyesinin yükselmesiyle yavaş yavaş sular altında kaldığını ve sonunda basınca dayanamayan mağara tavanının çökmesiyle oluştuğunu açıklıyorlar.

Denizin ortasında 300 metre çapında ve dünyada en iyi dalış noktası olarak adlandırılıyor Belize’deki Büyük Mavi Çukur… Yalnız bugüne kadar gizemini korumaya başardı… Ünlü bilim insanı Jaques Yves Cousteau tarafından keşfedilen Mavi Çukur’a Cousteau’nun torunu ve birkaç bilim insanı dalış gerçekleştirdi…

YENİGÜN HABER MERKEZİ