Geçtiğimiz gün bir televizyon programında konuk olan ünlü şarkıcı Deniz Seki, şaşırtıcı açıklamalarda bulundu. Yıllardır sevgilisine ithaf edildiği bilinen "Doyamadım" şarkısının gerçek hikayesini paylaştı. Deniz Seki, aslında bu şarkıyı sevgilisine değil, başka birine yazdığını açıkladı.

'Annemle Babam 26 Yıl Sonra Boşandılar'

Deniz Seki, özel hayatıyla ilgili şu açıklamalarda bulundu: "Annemle babam 26 yıl sonra ayrıldılar ve bu durumda ben de babama küstüm. Ancak, sonradan anladım ki anne babaya küsmek asla doğru bir davranış değil. Uzun bir süre boyunca babamla konuşmuyorduk ve babam ayrı bir eve taşındı. Ancak, babamın ölüm haberiyle yüzleştiğimde adresini arayarak buldum."

'Doymadım Şarkısını Babama Yazdım'

Sevgilisine olan duygularını ifade ettiği bir şarkı olan "Doyamadım"ın hikayesini paylaşan Deniz Seki, duygusal bir vedalaşma anını anlattı. "Öptüm, kokladım, vedalaştım. Benim için çok acıklı bir hikayedir" diyen Seki, bu duygusal ayrılık sonrasında şarkıyı yazdığını belirtti. İlginç bir şekilde, o dönemde bir erkek arkadaşı olduğunu ve herkesin şarkının ona yazıldığını düşündüğünü söyledi. Ancak gerçekte, şarkının babasına yazıldığını vurguladı.

'Annem Beyin Kanserine Yakalandı'

52 yaşındaki şarkıcı, duygusal bir açıklama yaparak annesinin sağlık durumundan bahsetti. "Annem rahatsızlandı ve maalesef beyin kanseri teşhisi konuldu" diyen şarkıcı, annesinin şu anda yatalak olduğunu belirtti. Ancak, acı çekmediğini ve ailesinin elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını dile getirdi. Şarkıcı, annesinin yaşaması ve acı çekmemesi için ellerinden geleni yaptıklarını vurguladı. Arada konuşabildiklerini ve bazen annesine "Ne olur bana kızım de, anne" dediğini söyledi.