Türk motosikletinin en önemli temsilcilerinden biri olan Red Bull sporcusu Deniz Öncü, 2023 Moto3 Dünya Şampiyonası’nın 6. ayağı olan İtalya Grand Prix’sini ikinci sırada noktaladı. Mugello pistindeki yarışa pole pozisyonunda başlayan ve hafta sonu boyunca griddeki en hızlı isim olan Öncü, son viraja lider girdiği yarışta son düzlükte geçilerek ikinci sırayı aldı ve haftayı podyumda tamamladı.

Türkiye’nin yetiştirdiği en yetenekli motosiklet sporcularından biri olan Red Bull sporcusu Deniz Öncü, 2023 Moto3 Dünya Şampiyonası’nın 6. durağı olan İtalya Grand Prix’sinde piste çıktı.

Hafta sonu boyunca antrenmanlar dahil en iyi süreleri yapan ve yarışa ilk sırada başlayan Deniz, yarış boyunca ön gruba liderlik etti, son viraja da lider girdi ancak son düzlükte Daniel Holgado’ya geçilerek podyumun ikinci basamağında yer aldı.

Deniz, bu sonuçla bu sezonki ilk podyumunu elde etti.

Moto3 Dünya Şampiyonası’nda bir sonraki etap 18 Haziran’da Almanya’da koşulacak.