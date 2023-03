28 Mayıs 1992 tarihinde İzmir’de dünyaya geldi.

Ege Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra Ege üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği’nde yüksek lisansını tamamladı.

Oyunculuğa ilgi duyması dolayısıyla İzmir’de 2 sene boyunca Sahnetozu Tiyatrosu’nda eğitim aldı. Daha sonra İstanbul’a gelerek burada da bir süre oyunculuk eğitimi gördü.

2017’de ‘Lysistrata’ oyununda, 2018’de ‘You Can’t Take It With You’ oyununda rol aldı.

İstanbul’a yerleşmesinin ardından reklam filmlerinde rol almaya başlayan Deniz Işın, 2019 yılında ‘Her Yerde Sen’ dizisinde Merve karakterini oynadı. Daha sonra ‘İyi Günde Kötü Günde’ ve ‘Sefirin Kızı’ dizilerinde boy gösterdi.

DENİZ IŞIN DİZİLERİ

2019 – Atiye

2019 – Her Yerde Sen (Merve)

2019-2020 – Sefirin Kızı (Sahra)

2020 – Eee Sonra? (Deniz)

2020 – İyi Günde Kötü Günde (Seda)

2021 – Masumiyet (İrem Orhun)

2021-2022 – Leyla ile Mecnun (Leyla)

2022 – Bizden Olur Mu? (Deniz)

2022 – Sevmek Zamanı (Firuze Yavuz)

2023- Dokuz Oğuz (Bilge Töreyeva)

DENİZ IŞIN FİLMLERİ

2022 Anka

2022 Aşk Çağırırsan Gelir

