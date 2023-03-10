Fatih Altaylı, BloombergHT yayınlanan Fatih Altaylı ile Bire Bir programına Deniz Çakır konuk oldu. Özel hayatıyla ilgili " İnsanın hayatına birden bire doğru insan girebiliyor magazine düşen evlilik haberleri doğru" dedi.

Tiyatroların halen kapalı olduğunu belirten Çakır, "Biz de demiyoruz depremin hemen ardından oyun oynayalım. Ama 1 ay geçmiş bizde ekmeğimizi bundan kazanıyoruz. Sahneler sirk alanaları değil. Belediyelerde mahalle baskısı var. Salonlar boş ama bayrama kadar yer vermiyoruz diyorlar. Tiyatronun ne demek olduğunu bilmediklerini söyleyen Çakır, akıl sağlımızı kaybatmeyelim oynayalım tiyatromuzu dedi."

Kültür Bakanının Otelleri Olmamalı

Deniz Çakır, Kültür Bakanına ait olan otellere vurgu yaparak "Kültür Bakanının Otelleri Olmamalı, Tiyatro Sahnelerine Hakim Olmalı" şeklinde konuştu.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi