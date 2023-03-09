Deniz Çakır ( 31 Aralık 1981, Ankara), Türk oyuncu ve seslendirme sanatçısı. İlk olarak Kadın İsterse adlı yapımda Alev rolüyle tanınmıştır. Asıl çıkışını Yaprak Dökümü dizisinde Ferhunde karakteriyle yapmış ve Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Şah Sultan karakteriyle adından söz ettirmiştir.

Biyografi

Erken dönem

Deniz Çakır, 31 Aralık 1981 tarihinde aslen Trabzonlu bir ailenin kızı olarak Ankara'da dünyaya gelmiştir. Ayrancı Anadolu Lisesinden mezun olan Deniz Çakır, bu dönemde sık sık tiyatro oyunlarına gitmiştir. Bir gün yine bir oyunda Zeynep Eronat'ın performansından çok etkilenmiş ve böylece oyuncu olmaya karar vermiştir. Daha sonrasında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarında eğitim görmüştür. Kendisine bu dönemde hocalık etmiş isimlerden biri de Cihan Ünal'dır.Konservatuvardan mezun olmadan önce Ankara Radyosu'nda, radyo tiyatrosu yapmış ve radyo reklamı seslendirmiştir.

İlk televizyon deneyimini Kadın İsterse adlı dizide Alev karakteriyle yaşamıştır. Dizinin sona ermesinin ardından yine Birol Güven'in senaristiğini yaptığı sitcom dizisi İki Arada Aşk adlı dizide başrolde yer almıştır. Dizi düşük reyting sebebi ile yayından kaldırılmıştır. Bu dizinin ardından İşte Benim (veya diğer adıyla Evet Benim) dizisinde yer almıştır. Aynı yıl Avrupa Yakası isimli dizinin bir bölümünde de konuk oyuncu olarak yer almıştır.

Deniz Çakır en büyük çıkışını Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı romanından günümüze uyarlanan Yaprak Dökümü dizisiyle yapmıştır. Dizi sayesinde tecrübesi ve popülaritesi artan Deniz Çakır dizide en önemli karakterlerden biri olan Ferhunde rolüyle dikkat çekmeyi başarmıştır.