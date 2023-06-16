Denebunu Awards ödülleri, Berrak Tüzünataç ve Mert Vidinli’nin sunumuyla sahiplerini buldu. Bu yıl beşincisi gerçekleşen gecede 2022’in en sevilen ürünleri, influencerları ve celebrityleri açıklandı. Yılın en sevilen ürünlerinin yanı sıra influencer ve celebrity kategorilerinde Özge Özpirinçci, Enis Arıkan, Cemal Can Canseven, Müge Boz, Görkem Karman, Elif Şahin, Tulu Erden, Mina Ceran, Cemre Solmaz ve Selin Yağcıoğlu ödül aldı.

3.5 milyondan fazla Denebunu üyesinin oylarıyla bu senenin en sevilen ürünleri ve influencer’ları belirlendi. Sponsorları arasında Raffles İstanbul, SingleCircle ve Onedio bulunan Denebunu Awards muhteşem bir törenle davetlilerini ağırladı. Denebunu Awards 2022’nin özel gecesine katılımcılar arasında Bestemsu Özdemir, Bora Cengiz, Eda Zamanpur, Gözde Kocaoğlu, Neva Dürüst, Özgür&Neslihan Demirtaş, Rachel Araz ve Yiğit Dikmen gibi isimler yer aldı. Denebunu Awards’un özel gecesine Mert Vidinli ile eğlenceli pembe halı röportajları, Berrak Tüzünataç ve Mert Vidinli’nin renkli sunumuyla gerçekleşen ödül töreninde 19 kategoride sektörlerin önde gelen markaları, 12 kategoride ise en sevilen influencer’lar ve celebrity’ler ödüllerine kavuştu. Heyecan dolu Denebunu Awards gecesi, Aybüke Albere’nin muhteşem canlı performansı ile sonlandı.

Yılın En İyi Influencer Marka İş Birliği kategorisinde Cemal Can Canseven x Valentino, Yılın En İyi Erkek Celebrity Marka İş Birliği kategorisinde Enis Arıkan x Domino’s, Yılın En İyi Kadın Celebrity Marka İş Birliği kategorisinde Serenay Sarıkaya x Mavi, Yılın En İyi Celebrity Influencer’ı kategorisinde Özge Özpirinçci, Yılın En İyi Güzellik&Bakım Influencer’ı kategorisinde Selin Yağcıoğlu, Yılın En İyi Moda Influencer’ı kategorisinde Mina Ceran, Yılın En İyi Lifestyle Influencer’ı kategorisinde Müge Boz, Yılın En İyi Stil Influencer’ı kategorisinde Elif Şahin, Yılın En İyi TikTok Influencer’ı kategorisinde Cemre Solmaz, En İyi YouTube Influencer’ı kategorisinde Refika’nın Mutfağı kanalı ile Refika Birgül, Yılın En İyi Yükseliş Gösteren Influencer’ı kategorisinde Tulu Erden, Yılın En İyi Girişimci Influencer’ı kategorisinde Görkito ile Görkem Karman ödüllerine kavuştu.

Bu yıl beşincisi düzenlenen Denebunu Awards’ta konuşan Denebunu Kurucu Ortağı ve Ceo’su Duygu Özgün; “Denebunu olarak 2016 yılında çıktığımız bu yolda, yüzlerce markayı milyonlarca tüketiciyle buluşturduk ve buluşturmaya da devam ediyoruz. Denebunu, dünyanın önde gelen markalarının yeni ürünlerini keşfedebildiğiniz, satın almadan denemeniz ve deneyimlerinize dair fikirlerinizi paylaşmanız için kuruldu. Her ay farklı markaların yeni ürünlerini deneyen 3.5 milyondan fazla Denebunu üyesi, 2018 yılından beri en iyileri ödüllerine kavuşturuyor. Bu yıl beşincisi düzenlenen Denebunu Awards’ta, değerli Denebunu üyeleri toplam 31 kategoride adayları oyladı. Bu gece, 19 kategoride değerli markalarımız, 12 kategoride değerli influencer’larımız %100 halk oylamasıyla belirlenen ödüllerine kavuşacak.” dedi.

İşte Denebunu Awards’ın kazananları;

Yılın En İyi Moda Influencer'ı: Mina Ceran

Yılın En İyi LifeStyle Influencer’ı: Müge Boz

Yılın En İyi Stil Influencer’ı: Elif Şahin

Yılın En İyi TikTok Influencer’ı: Cemre Solmaz

Yılın En İyi Celebrity Influencer’ı: Özge Özpirinçci

Yılın En İyi YouTube Influencer’ı: Cemre Solmaz

Yılın En Yükseliş Gösteren Influencer’ı: Tulu Erden

Yılın En İyi Güzellik&Bakım Influencer’ı: Selin Yağcıoğlu

Yılın En İyi Girişimci Influencer’ı: Görkem Karman

Yılın En İyi Kadın Celebrity Marka İş Birliği: Serenay Sarıkaya x Mavi

Yılın En İyi Erkek Celebrity Marka İş Birliği: Enis Arıkan x Domino’s

Yılın En İyi Influencer Marka İş Birliği: Cemal Can Canseven x Valentino

Yılın En İyi Şampuanı: OGX Biotion & Collagen Şampuan

Yılın En İyi Saç Bakım Ürünü: Urban Care Twisted Curls Hibiscus & Shea Butter Durulanmayan Bakım Kremi

Yılın En İyi Sağlıklı Yaşam Ürünü: Pharmaton Vitality

Yılın En İyi Diş Macunu: Oral-B Professional Densify Diş Macunu

Yılın En İyi Kişisel Bakım Ürünü: Gilette Venus Comfortglide Breeze

Yılın En İyi Deodorantı: Dove Original Deodorant Sprey

Yılın En İyi Serumu: La Roche-Posay Hyalu B5 Serum

Yılın En İyi Yaşlanma Karşıtı Ürünü: Estée Lauder Advanced Night Repair Serum

Yılın En İyi Yüz Temizleme Ürünü: CeraVe Akneye Eğilim Gösteren Ciltlere Özel Temizleyici

Yılın En İyi Vücut Bakım Ürünü: La Roche-Posay Lipikar Baume AP+M Nemlendirici Balsam

Yılın En İyi Nemlendiricisi: CeraVe Kuru ve Çok Kuru Ciltler İçin Nemlendirici Krem

Yılın En İyi Güneş Bakım Ürünü: La Roche-Posay Anthelios Uvmune 400 Fluid Yüz Güneş Kremi

Yılın En İyi Bebek Ürünü: Sudocrem Bebek Bakım Kremi

Yılın En İyi Atıştırmalığı: Patiswiss Glazed Sütlü Çikolatalı Portakal Dilimi

Yılın En İyi İçeceği: Abdullahn Efendi Türk Kahvesi

Yılın En İyi Temizlik Ürünü: Cif Krem Sprey

Yılın En İyi Maskarası: M.A.C Cosmetics M.A.CStack Maskara

Yılın En İyi Yüz Makyaj Ürünü: L’Oréal Paris İnfaillible Fondöten

Yılın En Ev Bakım Ürünü: Fairy Platinum Plus