Konda Araştırma twitter'dan yaptığı paylaşımda “Yaptığımız anket çalışmalarında hiçbir zaman Demokrat Parti ve Gelecek Partisi'ne oy veren seçmene rastlamadık.” ifadelerine yer verdi.

"HİÇBİRİ ERDOĞAN'DAN DAHA POPÜLER DEĞİL"

Konda Araştırma'dan Aydın Erdem,"'Erdoğan kazanırsa olumsuz olur' diyen bir %60 vardı, ama bu yarı yarıya indi. Bu zamana kadar ekonomiyi batırmış hiçbir siyasetçi tekrar iktidar yüzü göremedi. Ama şu an halkın nezdinde ekonomi batmış gözükmüyor. Erdoğan kazanırsa olumsuz…” dedi. Erdem, “Erdoğan'dan daha fazla popüler değil hiçbiri. İmamoğlu ile Erdoğan karşı karşıya gelse İmamoğlu'na mı oy verirsiniz falan denildiğinde Erdoğan ile yarışabilir gözüküyorlardı. Ama alır götürürüz diye bir durum yoktu.” ifadelerini kullandı.