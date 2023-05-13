Herhangi bir konuda

Tamamen AYNI fikirde olan

İki insan bulmak mümkün mü?

Şundan emin olun ki

İki ATATÜRK olsa iki,

Atatürk’ler

Birbirine düşerdi(!)

Bu; zamanında

En yakın silah arkadaşlarını bile

Niye ezmiş ve dışlamış

Olduğunu izah eder…

Niye YALNIZ kalmış olduğunu da…

DEMOKRASİDE 

SANDIK başına giderken,

Aday kişi ile aynı biçimde düşünüyoruz,

Tüm FİKİRLERİMİZ aynı diye

OY veriyor değiliz…

Daha ziyade, 

Birkaç LİDER arasında 

Adeta el yordamıyla

Tercihte bulunuyoruz…

Yani somut ÇÖZÜMLERE (bizce)

Kim (görece) daha yakınsa,

Onu tercih ediyoruz…

Bu bağlamda, 

Bize uymayan yönlerini de

Çoğu zaman göz ardı ediyor

Yahut kabulleniyoruz…

Buna da mecburuz, çünkü,

Demokrasi kavramının 

TEORİK yapısı 

Anca bu kadarına yetiyor,

Yahut elveriyor… 

Gün gelir, daha iyi 

Bir SEÇME sistemi geliştirilir

Ve yürürlüğe konursa,

Seçtiğimiz ya da oy verdiğimiz

Kişi ile aynı fikirde olma

Konusunu, o zaman

Daha iyi müzakere ederiz. 

Şimdilik, eldeki teori ile

İdare etmek ve 

Olumsuz yönlerine de

Katlanmak zorundayız.

SONUÇ

SİYASAL tercihler sebebiyle

Birbirimizi yerken,

Mesela SÖVERKEN falan,

Bunları da göz önünde 

Bulunduralım…

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