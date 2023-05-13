Aile 11. bölüm fragmanı- İlyas oğlunu öldürenin Aslan olduğunu öğreniyor

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Bunları da göz önünde

Olumsuz yönlerine de

İdare etmek ve

Şimdilik, eldeki teori ile

Daha iyi müzakere ederiz.

Konusunu, o zaman

Kişi ile aynı fikirde olma

Seçtiğimiz ya da oy verdiğimiz

Ve yürürlüğe konursa,

Bir SEÇME sistemi geliştirilir

Gün gelir, daha iyi

Anca bu kadarına yetiyor,

Buna da mecburuz, çünkü,

Çoğu zaman göz ardı ediyor

Bize uymayan yönlerini de

Bu bağlamda,

Onu tercih ediyoruz…

Kim (görece) daha yakınsa,

Yani somut ÇÖZÜMLERE (bizce)

Birkaç LİDER arasında

Daha ziyade,

Tüm FİKİRLERİMİZ aynı diye

Aday kişi ile aynı biçimde düşünüyoruz,

Niye YALNIZ kalmış olduğunu da…

Olduğunu izah eder…

Niye ezmiş ve dışlamış

En yakın silah arkadaşlarını bile

Bu; zamanında

İki ATATÜRK olsa iki,

Şundan emin olun ki

İki insan bulmak mümkün mü?

Tamamen AYNI fikirde olan

Herhangi bir konuda