Herhangi bir konuda
Tamamen AYNI fikirde olan
İki insan bulmak mümkün mü?
Şundan emin olun ki
İki ATATÜRK olsa iki,
Atatürk’ler
Birbirine düşerdi(!)
Bu; zamanında
En yakın silah arkadaşlarını bile
Niye ezmiş ve dışlamış
Olduğunu izah eder…
Niye YALNIZ kalmış olduğunu da…
DEMOKRASİDE
SANDIK başına giderken,
Aday kişi ile aynı biçimde düşünüyoruz,
Tüm FİKİRLERİMİZ aynı diye
OY veriyor değiliz…
Daha ziyade,
Birkaç LİDER arasında
Adeta el yordamıyla
Tercihte bulunuyoruz…
Yani somut ÇÖZÜMLERE (bizce)
Kim (görece) daha yakınsa,
Onu tercih ediyoruz…
Bu bağlamda,
Bize uymayan yönlerini de
Çoğu zaman göz ardı ediyor
Yahut kabulleniyoruz…
Buna da mecburuz, çünkü,
Demokrasi kavramının
TEORİK yapısı
Anca bu kadarına yetiyor,
Yahut elveriyor…
Gün gelir, daha iyi
Bir SEÇME sistemi geliştirilir
Ve yürürlüğe konursa,
Seçtiğimiz ya da oy verdiğimiz
Kişi ile aynı fikirde olma
Konusunu, o zaman
Daha iyi müzakere ederiz.
Şimdilik, eldeki teori ile
İdare etmek ve
Olumsuz yönlerine de
Katlanmak zorundayız.
SONUÇ:
SİYASAL tercihler sebebiyle
Birbirimizi yerken,
Mesela SÖVERKEN falan,
Bunları da göz önünde
Bulunduralım…
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