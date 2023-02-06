Yurt gezilerinden birinde
İngiltere’nin yeni Kralı Charles’a
YUMURTA atmış vatandaşın biri…
Bunun bir demokratik HAK
Olduğu iddia olunuyor ve
Aynı şey TÜRKİYE’de olsa,
“Vay o vatandaşın haline,”
Diye yorumlanıyor…
Biz aynı kanaatte değiliz(!)
YUMURTA atma ve benzeri eylemleri
ŞİDDET kapsamında görüyor,
Barbarca diye nitelendiriyoruz…
Ya o yumurta hedefteki kişinin
GÖZÜNE gelse ve mesela
KÖR olmasına sebebiyet verse…
Ki büyük olasılıkla da mümkündür…
Ne olacak?
Lütfen DEMOKRASİ gibi
Toplum kitlelerine mal olmuş
Bir kavramı DEJENERE etmeyelim(!)
Ancak bu eylemi koyan kişinin
Temelde yatan talebini de
ANALİZ etmekten geri durmayalım:
Demokraside bireyin söz hakkı var
Zannedilse de durum pek böyle değil.
İnsanlar FİKİRLERİNİ duyurmak ve
KAMU yönetimine bireysel anlamda,
Bilfiil katılmak istiyor.
Onların bu TALEBİNE uygun
Yani kitlelerin suskun olmadığı,
Bireysel tercihlerini daha somut
Biçimde ifade edilebildiği,
Daha KATILIMCI,
Daha BARIŞÇI ve UZLAŞIYI
Temel alan bir yönetim biçimini
Mutlaka yürürlüğe koymalıyız…
“VASİYET” adlı kitabımda
Anlattım…
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