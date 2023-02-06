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Temel alan bir yönetim biçimini

Daha BARIŞÇI ve UZLAŞIYI

Daha KATILIMCI ,

Bireysel tercihlerini daha somut

Yani kitlelerin suskun olmadığı,

Onların bu TALEBİNE uygun

İnsanlar FİKİRLERİNİ duyurmak ve

Zannedilse de durum pek böyle değil.

Demokraside bireyin söz hakkı var

Temelde yatan talebini de

Ancak bu eylemi koyan kişinin

Bir kavramı DEJENERE etmeyelim(!)

Lütfen DEMOKRASİ gibi

Ne olacak?

Ki büyük olasılıkla da mümkündür…

GÖZÜNE gelse ve mesela

Ya o yumurta hedefteki kişinin

Barbarca diye nitelendiriyoruz…

YUMURTA atma ve benzeri eylemleri

Biz aynı kanaatte değiliz(!)

Diye yorumlanıyor…

“ Vay o vatandaşın haline, ”

Aynı şey TÜRKİYE ’de olsa,

Olduğu iddia olunuyor ve

Bunun bir demokratik HAK