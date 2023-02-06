Yurt gezilerinden birinde 

İngiltere’nin yeni Kralı Charles’a 

YUMURTA atmış vatandaşın biri… 

Bunun bir demokratik HAK

Olduğu iddia olunuyor ve 

Aynı şey TÜRKİYE’de olsa,

Vay o vatandaşın haline,

Diye yorumlanıyor… 

Biz aynı kanaatte değiliz(!) 

YUMURTA atma ve benzeri eylemleri

ŞİDDET kapsamında görüyor,

Barbarca diye nitelendiriyoruz…  

Ya o yumurta hedefteki kişinin

GÖZÜNE gelse ve mesela

KÖR olmasına sebebiyet verse… 

Ki büyük olasılıkla da mümkündür… 

Ne olacak?

Lütfen DEMOKRASİ gibi

Toplum kitlelerine mal olmuş

Bir kavramı DEJENERE etmeyelim(!) 

Ancak bu eylemi koyan kişinin

Temelde yatan talebini de 

ANALİZ etmekten geri durmayalım:

Demokraside bireyin söz hakkı var

Zannedilse de durum pek böyle değil.

İnsanlar FİKİRLERİNİ duyurmak ve 

KAMU yönetimine bireysel anlamda,

Bilfiil katılmak istiyor. 

Onların bu TALEBİNE uygun 

Yani kitlelerin suskun olmadığı,

Bireysel tercihlerini daha somut 

Biçimde ifade edilebildiği,

Daha KATILIMCI

Daha BARIŞÇI ve UZLAŞIYI 

Temel alan bir yönetim biçimini

Mutlaka yürürlüğe koymalıyız… 

“VASİYET” adlı kitabımda 

Anlattım… 

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