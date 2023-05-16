Prof. Dr. İhsan DOĞRAMACI…

Yüksek Öğretim Kurumu’nun

Yani YÖK’ün kurucusu…

Az buz SÖVGÜYE

Maruz kalmadı…

Kabahati neydi?

Hemen söyleyelim:

Eski İstanbul BEYEFENDİSİ olması…

Senelerce, o sövgülere,

Bir tek cevap vermedi…

Bu durum,

Hakiki anlamda DEMOKRAT

Olduğu demek değildir de

Nedir?

Peki, İhsan Doğramacı’ya

Bu yüklenmenin

Asıl SEBEBİ neydi?

DEMOKRASİ aşkı mı yoksa

EĞİTİM sevdası mı?

Zannedersiniz(!)

Ama bu ayrı bir konu…

Şu husus gayet barizdir ki

NEZAKET ve hatta demokratlık

Tek başına PARA etmez(!)

Aynı zamanda bir kuvveti de

Elinizde bulundurmanız,

Bundan hiç haz etmeseniz bile,

Bir kaş aşağıda

Bir kaş yukarda olmanız gerekir…

Günümüzün “olmazsa olmazı”

Yalın GERÇEĞİDİR bu…

Bu kuvvet çoğu zaman

CAYDIRICI türde bir kuvvettir…

Velhasıl

DEMOKRASİ yumuşaklık

Demek değildir; aksine,

Kendine özgü bir kuvvet üretme

Mekanizmasıdır…

Kuvvet üretilmedikçe,

Demokrasi de olmaz…

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