Prof. Dr. İhsan DOĞRAMACI…
Yüksek Öğretim Kurumu’nun
Yani YÖK’ün kurucusu…
Az buz SÖVGÜYE
Maruz kalmadı…
Kabahati neydi?
Hemen söyleyelim:
Eski İstanbul BEYEFENDİSİ olması…
Senelerce, o sövgülere,
Bir tek cevap vermedi…
Bu durum,
Hakiki anlamda DEMOKRAT
Olduğu demek değildir de
Nedir?
Peki, İhsan Doğramacı’ya
Bu yüklenmenin
Asıl SEBEBİ neydi?
DEMOKRASİ aşkı mı yoksa
EĞİTİM sevdası mı?
Zannedersiniz(!)
Ama bu ayrı bir konu…
Şu husus gayet barizdir ki
NEZAKET ve hatta demokratlık
Tek başına PARA etmez(!)
Aynı zamanda bir kuvveti de
Elinizde bulundurmanız,
Bundan hiç haz etmeseniz bile,
Bir kaş aşağıda
Bir kaş yukarda olmanız gerekir…
Günümüzün “olmazsa olmazı”
Yalın GERÇEĞİDİR bu…
Bu kuvvet çoğu zaman
CAYDIRICI türde bir kuvvettir…
Velhasıl
DEMOKRASİ yumuşaklık
Demek değildir; aksine,
Kendine özgü bir kuvvet üretme
Mekanizmasıdır…
Kuvvet üretilmedikçe,
Demokrasi de olmaz…
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