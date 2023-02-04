Batı Anadolu’da küçük bir ortaokul…
Öğretmen bir EV ÖDEVİ veriyor…
Konu DEMOKRASİ(!)
“Demokrasi nedir?” diye soruyor…
Küçük çocuk da ebeveynine soruyor.
Aile üyelerinden biri AYDIN bir kişi…
Doğrusunu söylemek gerekirse,
Hakikaten şaşırıyor ve bu durum
Onu ÜNİVERSİTE yıllarına götürüyor.
Sene 1988, son sınıf talebesidir;
Derslerden birinde DEMOKRASİ
Diyecek oluyor.
Bilindiği üzere o yıllar
Demokrasinin yükselen değer
Olduğu, ancak zor bir DÖNEM…
DEMOKRASİ kavramının
Anılmasını takiben,
Tahtadaki öğretim görevlisi dahil
Sınıftaki herkes,
Adeta kaçacak gibi oluyor…
Bunun üstüne talebe ANLIYOR(!)
Ve uzun bir süre konuşmamak üzere
Çenesini kapatıyor.
Yıl 2022, DEMOKRASİ kavramı artık
Ortaokul ödevlerine bile
Nüfuz etmiş bulunmakta…
Ve bu, fevkalade SEVİNDİRİCİ…
Hayır efendim, hayır,
TÜRKİYE kötüye gitmiyor.
Büyük bir hızla ÇAĞ atlıyoruz(!)
Ancak sabırsız olmamak gerekir.
DEMOKRASİNİN yerleşmesi ve
Ortak değer halini alması
Zaman alıyor… Biraz SABIR…
Türkiye’yi mükemmel bir gelecek
Bekliyor…
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