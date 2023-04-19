Özgür Demirtaş'ın "Hiçbir siyasetçi ile akrabalık bağım yok" açıklamasına esprili bir yanıt veren Selahattin Demirtaş, "Niye böyle olduk amca oğlu?" paylaşımını yaptı.

Cezaevinde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş'la akraba olduklarına dair iddiayla ilgili olarak Twitter hesabından esprili bir paylaşım yaptı.

Özgür Demirtaş'ın "Hiçbir siyasetçi ile akrabalık bağım yok" açıklamasını paylaşan Selahattin Demirtaş, "Niye böyle olduk amca oğlu? Sen özgürsün, ben rehineyim diye mi?" ifadelerini kullandı.

'TWEETİN BU KADAR ÇOK GÖRÜNTÜLENMESİ MİZAHA NE KADAR AÇ OLDUĞUMUZU GÖSTERİYOR'

"TOPLUM OLARAK MİZAHI ÖZLEMİŞİZ!"

Selahattin Demirtaş'ın paylaşımının ardından Özgür Demirtaş da Twitter hesabından paylaşım yaptı.

Demirtaş, "Selahattin Demirtaş burada bir MİZAH fırsatı yakalayıp bu twiti atmış. Selahattin Demirtaş'ın bile dayanamayarak ESPRİ konusu yaptığı bu asılsız iddiadan hareketle bir kere daha hatırlatmak istiyorum: Benim hiçbir siyasetçiyle yakından veya uzaktan akrabalık bağım YOK" dedi.

"Twiti de bütün siyasi twitleri arasında EN ÇOK görüntülenen twiti olmuş. Bu da ülkenin MİZAHA ne kadar AÇ olduğunu gösteriyor" diyen Demirtaş, şöyle devam etti:

"Halbuki zaman Esprilerden ziyade ülkenin Sorunları ve Çözümlerine odaklanmak zamanı. Selahattin Demirtaş da dahil tüm Siyasetçiler (Bu kadar görüntülenme alamayacak olsalar da) seçime 1 ay kala ciddi konulara eğilmeliler. Bu arada Akrabalarım arasında Bilim İnsanı, Doktor, Çiftçi, Köylü, İş İnsanı, Sanatçı var. Siyasetçi ise: YOK! olsa onu da söylerdim."